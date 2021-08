Agosto 16, 2021 - 11:40 p. m.

2021-08-16

Por:

Aura Lucía Mera

O triángulo de Las Azores. Cuando George Bush, Tony Blair y José María Aznar se saltaron todas las reglas de la decencia y normas internacionales, desatendiendo las opiniones del Consejo de Seguridad de la ONU, para inventarse, en esa fatídica reunión, la invasión anglohispanaestadounidense contra Iraq y Sadam Hussein por “fabricar armas de destrucción masiva”, y así iniciar un genocidio de veinte años.

Jamás se disculparon. Jamás se arrepintieron. Años después reconocieron cada uno por su lado, que “habían cometido un error” y siguieron tan campantes como rin rin renacuajo sin que nadie los sancionara ni fueran jamás llamados a responder por inventarse una guerra que hasta el momento ha cobrado centenares de miles de muertos.



Soldados estadounidenses, españoles, ingleses, iraquíes, afganos, paquistaníes; mujeres, niños, hombres civiles; destrucción de ciudades, terrorismo, devastación, sangre, muerte, desaparecidos, exilados, desplazamientos, hambrunas. Esta famosa ‘cruzada del bien contra el mal”, que también cargaba en aviones de carga decenas de afganos para meterlos desafiando las leyes, en el gulag de Guantánamo para torturarlos, encadenarlos y tratarlos como animales, ante la mirada impávida e inerte de todos los países.



Soberbia. Torpeza. Servilismo. Este triángulo genocida fue el causante de estos días de terror e incertidumbre que está sacudiendo el país afgano. Personalmente no solo estoy de acuerdo en la retirada de las tropas estadounidenses, sino que sigo convencida de que jamás tuvieron que estar allí. Y ahora, leyendo y viendo las imágenes de esta oscura, pavorosa, estremecedora desbandada, me pregunto si algún día serán capaces estos tres países de reconocer la que provocaron. Como le escuché hace un tiempo a un ex comandante de las antiguas Farc, ”inventarse una guerra es facilísimo, lo que es casi imposible es terminarla”.



No tengo ni idea qué futuro le espera a este país demolido y desorientado. No tengo ni idea cuáles serán las nuevas leyes de los Talibán. Si buscarán venganza y desquite o si gobernarán a favor de su país y de su gente. Me estremezco viendo las imágenes de esos seres buscando refugio, aterrorizados ante el destino incierto que les espera. Me avergüenza ver cómo los aviones les dan prioridad a los extranjeros y dejan atrás a los ciudadanos, en escape cobarde.



Estados Unidos no ha ganado ni una sola guerra. Se adjudicó la victoria de la Segunda Guerra Mundial, cuando su papel fue de ‘aliado’. Fue derrotado en Vietnam, otra masacre que se inventó. Y los invito a seguirle la pista a otras ‘intervenciones’ fracasadas. Sus apoyos siempre han estado condicionados a intereses económicos. Léase Pinochet, Videla, Noriega, etc.



Siento dolor y asco. Blair, Bush, Aznar inventaron en Azores esa guerra fratricida. ¿Podrán dormir tranquilos? ¿O están en la línea de los psicópatas que nos rodean? ¡Los destructores masivos fueron ellos, nadie más.



***



Posdata. Me pregunto si Haití está condenada a sufrir eternamente. Magnicidios, terremotos, huracanes, pobreza extrema, hambruna, corrupción. También ante la mirada impávida del resto de la humanidad. La verdadera pandemia no son las plagas ni los virus. Somos nosotros, los mal llamados ‘humanos’. Giramos en norias de sangre sin detenernos jamás.