Shock

Febrero 15, 2021 - 11:40 p. m. 2021-02-15 Por: Aura Lucía Mera

Recuerdo hoy lunes, en este momento en que tengo la mente en blanco y que me siento paralizada por la noticia, una frase que me repetía una y otra vez mi terapista hace muchos años, cuando estaba interna en un centro de recuperación tratando de empezar a vivir de nuevo después de mi última recaída en la adicción alcohol. Fue hace más de veinte años, pero sus palabras me siguen martillando, aunque a veces no lo practico.



Me decía, Aura Lucía siempre trata, saluda, despídete de todos los que te rodean, de las personas que veas esporádicamente cuando estés con ellas, de cada ser, como si fuera el último día de sus vidas o de la tuya. La vida son instantes sagrados. Nunca sabes cuándo estás viendo a alguien por última vez. Así sea joven, niño, adulto, sano o enfermo. No tienes garantizado nada. Cada instante en compañía de alguien es el momento más importante de tu vida.



Lo acabo de comprobar hace unas horas, cuando me disponía a escribir de otros temas que me rondaban por la cabeza. Una llamada y ¡zaz!, de pronto todo desaparece y la noticia te bloquea la mente, como si un machete hubiera partido en dos la mente y el cuerpo. Así estoy, creo que los dedos se mueven solos como para recordarme que sigo viva y que el mundo sigue su curso, y que yo ya jamás lo volveré a ver entrando a mi apartamento, siempre sonriente, con su tapabocas guardando las distancias, respetuoso y cordial.



Su nombre, Jhon. Su oficio, múltiples cosas. Igual pintaba las paredes que arreglaba el grifo que gotea, o quitaba la humedad de algún rincón, compraba la tuerca desaparecida, llevaba en su moto las encomiendas a las amigas, trabajando sin parar, experto, honesto, siempre sonriente.

Antier sábado estuvo en casa de una amiga arreglándole una serie de cositas que se van deteriorando sin avisar y de pronto dejan de funcionar.



Jhon. Hace diez años iniciamos ese vínculo de trabajo, y por qué no decirlo, de amistad cordial y cálida; nada le era imposible. Jhon pintor, plomero, electricista, recursivo. Muchas veces compartimos el almuerzo, mi apartamento siempre tuvo las puertas abiertas para él. Era como ese brazo que se alarga, intangible para que todo funcione, y llega a formar parte del propio brazo, de uno mismo.



Joven, lleno de vida y de proyectos, casi a diario nos saludamos aunque él estuviera en otros trabajos del conjunto, parte de esa especie de familia que se va formando a través de los años en los conjuntos de pocos apartamentos. Sabemos quiénes somos, a veces qué necesitamos, de pronto amistades de verdad. Esas familias misteriosas que conviven cerca sin haberse conocido antes y se van entretejiendo día a día en lazos de cercanía y solidaridad.



Esta mañana Edith, la señora que trabaja conmigo contestó el citófono. Una vecina y amiga. ¡Jhon ayer domingo se cayó de un techo y se mató! Punto final. A la conversación. A la vida de Jhon. Al shock de los que le conocimos. Un adiós inesperado. Ya está en la morgue. Su alma a lo mejor está remontándose a nuevas dimensiones.



No sabíamos que lo estábamos viendo por última vez. Comportémonos con todos como si fuera la última oportunidad de vernos y compartir. Cada instante es sagrado. ¡Yo sigo en shock!



***



PD. Nos creemos inmortales, esperamos y dilatamos los encuentros, dejamos para después esa llamada. No somos capaces de interiorizar que puede ser nuestra última oportunidad. Qué lección tan dura y desgarradora. ¡La única realidad!