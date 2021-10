Octubre 18, 2021 - 11:40 p. m.

Por:

Aura Lucía Mera

Martes rosado. Hoy a las seis de la tarde es la cita virtual dirigida a todas las mujeres que quieran informarse sobre el cáncer de mama.



Desde hace diecisiete años esta cita es sagrada. Diana Felisa Currea será como siempre la anfitriona.



Diana, cirujana oncóloga, vinculada desde hace más de veinte años a la Fundación Valle del Lili y a quien todos llaman ‘Mujer de Luz’.



Este cariñoso apelativo se lo ha ganado, porque más allá de su profesionalismo, está su entrega personal, amorosa, desinteresada, total a cada una de sus pacientes.



Su obsesión es la prevención y detección temprana de este cáncer, silencioso, sinuoso, traicionero y mortal, que muchas veces cuando se identifica ya está muy avanzado y el resultado es incierto.



Este cáncer que no respeta edad, trunca ilusiones y proyectos de vida, y golpea a las mujeres en su más, más profunda intimidad y feminidad, si es detectado a tiempo salva vidas y se logra detener.



Me consta. Fui a acompañar a una hija a un chequeo hace unos nueve años y me preguntó si yo me chequeaba.



Le respondí que hacía más de diez años no lo hacía. Se dedicó a seguirme la pista y ordenarme exámenes.



Todo salía perfecto, pero su insistencia, basada en la intuición del intangible, demostró que un tumor nacía silencioso incubándose escondido. Total, me salvó la vida.



La he acompañado desde entonces a noches rosadas en hospitales públicos y a sus conferencias. Sé de su generosidad con las pacientes de escasos recursos, que acuden a ella, temerosas, confundidas, muchas veces avergonzadas.



Este será el segundo año en que realizará el encuentro de forma virtual.

El tema es algo novedoso. Por primera vez se abre el telón de preguntas y respuestas sobre ‘Sexo y Cáncer’.



Diana Currea y la sexóloga Catalina Devia estarán en un conversatorio único para aclarar dudas, desbaratar mitos y explicar cómo afecta en la mujer su vida de pareja, su autoestima, sus relaciones sexuales cuando el tumor llega al seno o mama.



Dos aspectos fundamentales en la vida de una mujer. Que pocas veces se ponen frente a frente, que su desconocimiento lleva muchas veces a la total destrucción y al alejamiento de sus parejas, acaba con la vida conyugal, siembra telarañas de temor y vergüenza.



Y pueden ayudar a salvar no solamente la vida física, sino la vida emocional, que es la más importante.



La ventaja de la virtualidad es que mujeres de toda Colombia podrán acudir a este encuentro. Podrán preguntar, escuchar, fortalecerse.



Solo basta ingresar al link https://fb.me/e/Mcu24WY6.



Gracias Diana Currea, mujer de luz y sensibilidad única. Gracias por insistir. Gracias por ponerle pasión a la profesión. Gracias por que siempre estás para todas las mujeres que te necesitamos y siempre somos recibidas con tu sonrisa, tu calor humano, tu comprensión, que son el soporte emocional de ese diagnóstico tan temido y tan desconocido.



***



Posdata: A las seis en punto de la tarde hoy: ‘Sexo y Cáncer’ ¡Una cita infaltable para todas las mujeres!