Qué pereza, qué tristeza

Febrero 07, 2022 - 11:40 p. m.

2022-02-07

Por:

Aura Lucía Mera

Me cuesta despertarme. Mejor dicho me despierto y no quiero levantarme a afrontar el día y las noticias que me esperan, prefiero seguir en ese mundo de duermevela o retomar las últimas imágenes del sueño. Es otro mundo. Algunos son sueños repetitivos, me da la impresión de que sí los he vivido en alguna otra existencia, son Déjà vu y las escenas son siempre las mismas, un pueblito aislado en medio de montañas con una cumbre alta y misteriosa donde se yergue un templo de piedra inexpugnable. Un hospital comunitario lleno de pacientes implorando ayuda, con un patio enorme que hay que atravesar, habitado por indigentes y jóvenes desamparados. O una playa, siempre la misma, con un extremo lleno de rocas donde revientan unas olas gigantes que hipnotizan con su potencia y fuerza. En fin, los prefiero a la realidad.



Abro este lunes el periódico. Siete muertos el domingo en Cali, en barrios vulnerables que pasan desapercibidos ante la indiferencia del resto de habitantes, apenas 7, son cifras y no más.



Emcali priva a los usuarios de Claro de los servicios de internet, como si fuera culpa de nosotros, que pagamos puntualmente, y también la indiferencia campea. Atropello injustificable.



Continúan asesinando líderes sociales, inclusive niños indígenas, desactivando explosivos. La verdadera pesadilla de la que quisiera despertarme alguna vez es la realidad. El pan nuestro de cada día, sazonado de cadáveres, violaciones, chantajes, corrupción, noticias falsas, culebreros electorales dispuestos a todo con tal de ser elegidos para continuar sus fechorías, la maldita noria que atrapó este país desde su colonización hasta el presente. Racismo, elitismo, inequidad. Muertos.



Cambio de tema. Estoy de acuerdo con María Fernanda Cabal. Luigi Echeverri era un hijo-rejoneador-encarte para su padre Fabio Echeverri y la manera de ‘colocarlo’ era exigiendo un alto cargo en los Newyores para que hiciera algo. Por otro lado Duque papá, a quien conocí mucho cuando fue el ‘mejor-marido-tarzán’ de mi amiga, su primera señora, y en su nueva unión sacramental apareció Ivancito, que al igual que Luigi no daba pie con bola sino en el fútbol, hasta que Duque papá lo enchufó como asistente del hijo de Fabio papá. Ninguno de los dos progenitores se imaginó que uno llegaría a ser presidente de la República por mano ajena ni el otro su mano derecha en la Casa de Nariño. No critico sus palabrotas, yo también tengo lenguaje de arriero, además era una conversación privada. ¿Será que todos estamos chuzados por el Gran Hermano?



Me pregunto por qué Aida Merlano no sacó antes las fotos y los trapos y los Cartier de Char, el encachuchado invencible. Y la famosa grabación, otra que chuzan del fajo de billetes en la cocina apenas aparece ahora. Sé que es una pregunta sin respuesta, solo sé que se acercan las elecciones más podridas de nuestra no-muy-limpia-historia.



¿Por qué le mandan madrazos al papa Francisco? Si la audiencia hubiera sido con Zuluaga el de las naranjas, no habría pasado nada. El fotomontaje burdo, burdo como Bolívar. Pero, ¿por qué nos rasgamos las vestiduras?



Último tema. Felicitaciones a Compromiso Valle y ProPacífico. Siguen apostándole, de la mano de empresarios, Arquidiócesis, Gobernación y Alcaldía a sacar esta ciudad y este departamento adelante. María Isabel Ulloa nos cuenta cómo se ha trabajado mancomunadamente para crear oportunidades de trabajo, acceso a la educación y alimentación a jóvenes “que no quieren nada regalado ni permanecer viviendo en el asistencialismo, que quieren salir adelante y tener oportunidades y necesitan un apoyo inicial”. A veces muchas empresas quieren dar empleo, pero a los aspirantes les falta formación técnica y profesional. A veces las empresas exigen tantos requisitos que hacen imposible que se vinculen. ¡Pero de que marcha el Compromiso Valle, marcha!



PD. Aspiro a morirme después de un despertar en el que la pesadilla de la realidad no me abrume. Sé que es mucho pedir, pero aspiro.