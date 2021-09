Oiga, Mire, Lea y piense

Septiembre 13, 2021 - 11:40 p. m.

2021-09-13

Por:

Aura Lucía Mera

El 21 de septiembre estrenamos en El Valle Invencible un nuevo festival de literatura. ‘Oiga, Mire, Lea’, liderado por la Gobernación del Valle, la Biblioteca Departamental, su directora Mónica Perlaza y coordinado por Catalina Villa.



A ningún autor invitado podríamos llamarlo “neutral”. Nada qué ver con el estrepitoso oso de este gobierno, si es que podemos llamarlo así, que convirtió en un hazme reír por no llorar el Pabellón de Colombia en La Feria del Libro de Madrid, más patético todavía porque este país era el invitado de honor. He visto fotos de la caseta y dan ganas de tomar folidol. Una hamaca, un sombrero vueltiao, una mochila y una tabla blanca con lomos de libros pintados-Pintuco.



Este Festival, ‘Oiga, Mire, Lea’ invita al pensamiento. Autores nacionales e internacionales de envergadura, por la calidad de su escritura y sobre todo por el contenido de sus obras. Ninguno viene de neutro. Ninguno pasó por ‘censura’ o ‘colador’.



Nombro solo algunos. Ya a través de medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos pueden acceder a la programación, y se me convierte la columna en una serie de nombres larga, importante, pero larga, porque hay literatura de la buena para todos los gustos y edades.

Rodrigo García Barcha, Juan José Millas, Camila Sosa, Juan Arsuaga, Fernanda Trías, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Sorayda Pequero, Tiago Ferro, José Zuleta, Melba Escobar, Alonso Sánchez Baute, Humberto de la Calle, Rudolf Hommes, Santiago Gamboa, Giuseppe Caputo.



Libros estremecedores, contestatarios, valientes, algunos biográficos. Prosas impecables. Poemas. Libros para niños. Talleres. Conversatorios que se quedarán grabados en la memoria de los asistentes, ya sean virtuales o presenciales (habrá algunos presenciales respetando aforo y distancias).



Cali agarra de nuevo su bandera cultural, esta vez con la palabra escrita y oral, y toda Colombia podrá asistir. Gracias a la tecnología. Una cita en la que no existen disculpas para no escucharla. Desde la casa, desde la cama, mientras se cocina.



Las palabras toman la palabra y vienen de nuevo a enriquecer nuestras mentes, a abrirnos nuevos horizontes, a mirar y palpar otras culturas, A salir de este estrecho círculo vicioso de las precontiendas electorales que abanderan insultos, mentiras, guerras de egos, y respirar otro aire que no sea el de este gobierno que nos asfixia no solo de corrupción sino de mentiras y censuras.



El 21 de septiembre se abre el telón, se abren las pantallas, se abren las mentes.



También se rendirá un homenaje póstumo a Juan Forn y a Jesús Martín Barbero, y porque no, guardaremos un minuto de silencio dentro del alma por la partida de Antonio Caballero.



Caballero de arte, historia, literatura, periodismo vertical, ser irrepetible. Los invito a leer Sin Remedio, la primera novela urbana escrita para albergar un poema inolvidable. Se me salieron las lágrimas al presenciar virtualmente su misa de despedida, sobria, respetuosa y escuchar un pasodoble en violines, cuyas notas atravesaban los vitrales para ir a buscarlo a su nueva dimensión.



***



Posdata: ‘Oiga, Mire, Lea y Piense. ¡La libertad de leer y de pensar nadie nos la puede arrebatar!