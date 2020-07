‘Oiga, mire, lea’ prende motores

Julio 06, 2020 - 11:40 p. m. 2020-07-06 Por: Aura Lucía Mera

En su sexto aniversario el festival de literatura ‘Oiga, mire, lea’, está prendiendo los motores. No hay pandemia que lo detenga. Bajo la batuta de la directora de la Biblioteca Departamental, Mónica Perlaza, y con la coordinación impecable de Catalina Villa ya podemos dar un ‘abrebocas’ de lo que será este evento literario, ya conocido y aplaudido internacionalmente.



Hasta el momento es virtual. Pero nadie sabe si de aquí a septiembre el coronavirus se evapora y podremos tener algunos conversatorios presenciales, en esos espacios amplios y acogedores de la Biblioteca, siempre arreglados con elegancia y buen gusto para ese banquete literario. Nunca se sabe.



Ya seis años. Recuerdo el primero, gracias a Beatriz Otero Castro quien recibió con los brazos abiertos al incipiente comité gestor que fue a proponerle esa idea, y ese sueño se pudo hacer realidad. Después María Fernanda Penilla, imparable, dinámica, osada tomó las riendas cuatro años, elevando el ‘Oiga, mire, lea’ a niveles de reconocimiento internacional. Siempre con la colaboración decidida de la Gobernación y la Alcaldía de Cali, que han creído en la importancia de los eventos culturales, especialmente los literarios. Ubeimar Delgado, Dilian Francisca Toro, Rodrigo Guerrero, Maurice Armitage estuvieron comprometidos en su financiación y divulgación.



Este año tiene la batuta Mónica Alexandra Perlaza como directora de la Biblioteca, quien ha recibido la antorcha y está comprometida con el departamento de que siga brillando su luz, a sabiendas de que esta pandemia le ha mermado presupuesto, ha brindado todo su apoyo para que la calidad del Festival siga en todo lo alto. La gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina son conscientes y saben de la importancia para Cali y el Valle de este Festival de palabras convertidas en libros, que llega gratuitamente a casi todos los municipios.



Precisamente este año será más importante que nunca. El confinamiento le abrirá las puertas al conocimiento, y estos conversatorios, talleres infantiles llegarán a muchos más hogares, a más jóvenes, a más niños. Los libros cambian vidas y el que lee un libro jamás volverá a ser el mismo. Gobernadora, Alcalde, no desaprovechen esta única oportunidad cultural. La cultura llegará a cada casa, a cada rincón.



Tengo entendido que Telepacífico se integrará a este propósito y les adelanto que estarán escritores de la talla de Héctor Abad Faciolince, Jon Lee Anderson, Daniel Samper Pizano, Andrés Felipe Solano con ‘Los días de la fiebre’, merecedor del galardón de Ciudadano Honorario de Seúl, entre otros. Les dejo este abrebocas masculino. Ya llegarán las mujeres. Como Pilar Quintana con ‘Caperucita se come al lobo’ y otras cosas más.



‘Oiga, mire, lea’ volverá los primeros días de septiembre con los mejores autores hispanoamericanos. ¡Un cohete de letras está por llegar!



***

Posdata. Cali pa’lante. Cali culta. Cali lee. Cali es Cali. Música. Libros. Deporte. ¡Cali imparable!



***

Posdata 2. Muy buen manejo en esta epidemia en el Valle y Cali. La gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina han mostrado no solo su compromiso y el de sus gabinetes sino el criterio sereno y firme para lidiar con esta población habitualmente cerrera y caótica, donde las leyes están para saltárselas y hacer cada cual lo que se le venga en gana. Así mismo las autoridades de tránsito, amables y firmes. Los centros comerciales, si exceptuamos el despelote del primer día sin IVA, que no fue idea de los departamentos ni sus capitales sino del gobierno central.



Antes no hubo más contagios. Toda la ciudadanía está bien informada de esta pandemia y sus consecuencias y muchas muertes han sido la consecuencia de no obedecer. ¡Valle y Cali adelante!