¡No más sangre!

Diciembre 28, 2020 - 11:40 p. m. 2020-12-28 Por: Aura Lucía Mera

Puede que el virus nos obligue a taparnos nariz y boca, así no nos escupen aerosoles ni los escupimos. Pero no permitiremos que nos tapen, embozalen, o enmascaren los pensamientos, ni el derecho a la libre expresión, ni a la protesta. El sagrado derecho al ladrido.



Colombia no resiste más asesinatos de líderes sociales o de exguerrilleros que dejaron sus armas. La pavorosa indiferencia de este gobierno ya colmó las últimas gotas del vaso. Es totalmente inaceptable esta pasividad perversa. Nadie responde. Esos jóvenes, esas mujeres con hijos pequeños, esos seres humanos que iniciaron con esperanza una nueva forma de vivir, ahora yacen bajo tierra, víctimas del odio que no cesa, de esa sed de sangre que sigue insaciable, imparable.



Personalmente me siento asqueada de este gobierno lleno de mentiras, de mermeladas, de inconsistencias. Una ultraderecha polarizada disfrazada de democracia que no le pone la cara a nada, que no le importa nada, escondida de la realidad del país, resguardada en su guarida ‘palaciega’. Destrozando la paz poco a poco, muerto a muerto, justificándose con discursos abstractos y vacuos. Manipulando medios de comunicación y atizando por debajo de cuerda hasta que estalle la bombas de tiempo que se cocina, no solo en la Colombia olvidada, sino entre miles de civiles y seres pensantes.



Llega oficialmente un Año Nuevo, otra farsa del calendario. Amanecerá el viernes con cambio de fecha, pero todo seguirá igual o peor. Las luces de bengala y los abrazos embozalados pasarán y quedarán pisoteados como colillas de cigarrillo o plásticos olvidados arrumados en los andenes.



El coronavirus no detiene la sangre ni la polarización. No detiene los atracos. No detiene la corrupción. No detiene nada, se cobra víctimas que pasan a ser estadísticas pero no logra ni hacernos reflexionar, ni reconciliar, ni cambiar la manera de enfocar la vida, de respetarla, de dignificarla. ‘Colombia No Futuro’. Para esta enfermedad no existen vacunas.



Llegará el glifosato, el aumento de salario para los ‘HP’, el desprecio por el salario mínimo, por el reclamo de comunidades indígenas, continuarán los asesinatos, los epítetos grotescos contra los que queremos un país diferente, las noticias falsas.



Prefiero cederle la palabra al poeta Eduardo Escobar, unas líneas de su último libro ‘Insistencia en el error’ y el que quiera entender que entienda.



-“La tierra gira sin pensar y jamás equivoca el camino, entre las nubes. Y el sol alumbra sin preocuparse. Arde porque no tiene remedio.

Como el viento corre porque es su vicio.

Porque es de su perra naturaleza, correr, huir, escapar de sí propio.

Y como la lluvia cae porque cae cuando cae, y no cae cuando no cae”.



El 20/20 quemará su muñeco. El 20/21 llegará con otro. Qué sucederá. Depende de cada uno de nosotros. ¡Un día más!