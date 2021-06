Las primas y las locas

Junio 28, 2021 - 11:40 p. m.

2021-06-28

Por:

Aura Lucía Mera

No las conocía. No esperaba conocerlas. Entraron de sopetón en mi vida y me movieron el piso. Aurora Venturini y Victoria Mas. Encuadernadas, en forma de libros con páginas y todo. Polos opuestos en edad y similares en contenido.



Aurora nacida en la Plata Argentina. Después de escribir més de treinta libros, vino a ganarse el premio que la lanzó a la fama a sus 85 años. A los 90 filman un documental sobre su vida. Victoria triunfa jovencita con su primera novela, arrasa premios y ya tiene película.



Estas dos mujeres llegan a mis manos casi al mismo tiempo. Y logran lo impensable: apartarme de la sangre nuestra de cada día y sumergirme en sus obras olvidándome de todo lo exterior para bucear entre sus páginas.



Aurora Venturini me deja pasmada. Las Primas, escrita en máquina de escribir, con tachones y de un solo tirón llegó al concurso literario de Página/12 bajo seudónimo. Año 2007. Gana el Premio Nueva Novela y estremece al mundo. “En la ceremonia de entrega apareció con una actitud punk, su cuerpo delgado, su cara insólita, con el gesto de burla y el candor, más allá de los ojos pequeños, oscuros, escrutadores y dijo “Por fin un jurado honesto”.



Su pecado fue ser íntima amiga de Eva Perón y trabajar con ella. Los argentinos se la cobraron duro, su papá la echó de la casa, se fue exilada a París. Amiga de Sartre, de la Beauvoir, vivió a fondo el existencialismo.

Las Primas es la historia de una familia de mujeres deformes o con discapacidad cognitiva. ”Mis seres son todos monstruosos. Mi familia era muy monstruosa. Soy una entidad rara que solo quiere escribir. No soy sociable”.



Aurora Venturini ”estaba fascinada con el humor negro, la crueldad, la monstruosidad, al mismo tiempo lúdica, provocativa. Decisiones insólitas, cuerpos al límite, escritura a borbotones de sangre”. ”Disfrutó el Premio como solo ella sabía hacerlo, mostrando sus cicatrices de mujer monstrua que se creó a sí misma con burlona lucidez” (Mariana Enríquez).



Paso a Victoria Mas. El Baile de las Locas. Primera novela de esta francesita hija del cantante Jean Mas. Se sitúa en el París de finales del Siglo XIX. En La Salpetriere regentado por Charcot, el asilo mental donde iban a parar todas las mujeres que eran ‘molestas’ para sus familias, las que mancillaban el apellido, las prostitutas, las dementes de verdad, las ‘histéricas’, las rebeldes, las que opinaban diferente en un universo machista, clasista, despiadado, donde las apariencias eran todo.



A mitad de la Cuaresma Charcot realiza el famoso baile anual, en el que asiste toda la ‘societe’ parisina con sus mejores galas y las ‘locas’ pueden disfrazarse o vestirse de gala y codearse por una noche con el mundo exterior, desenfrenarse, bailar, seducir.



Como se lee en la contracarátula, es un libro estremecedor, que hiela los huesos y se nos clava en lo más hondo mostrando los horrores de esa sociedad patriarcal, las mentiras y experimentos horrendos de Charlot y el sufrimiento de esas mujeres encerradas en ese infierno sin posible salida y ningún futuro.



Un libro fuerte y visual, los lujos de la Ciudad Luz y su crueldad oscura y nauseabunda. Los modales y las pompas, con el trato inhumano de las víctimas.



Dos mujeres que se aparecieron en mi vida y me marcaron. Pienso en los que no leen y de todo lo que se pierden, tantas cosas por sentir, aprender, dejar volar la imaginación, incrustarse en otras vidas y reírse con nuevas carcajadas, llorar las mismas lágrimas de otros ojos. Cada libro es un mundo nuevo, una experiencia diferente, es permitirle al corazón latir a nuevos ritmos.



No se pierdan El Baile de las Locas ni la historia de esas Primas encadenadas también al machismo y a las vejaciones. Les garantizo risas y apretón de garganta. ¡Imperdibles!

