¡La paz está blindada!

Septiembre 28, 2020 - 11:40 p. m. 2020-09-28 Por: Aura Lucía Mera

El pasado 26 de septiembre se realizó la conferencia ‘El mundo exige paz’ en la cual participaron cuatro premios Nobel, los países garantes del Acuerdo, los expresidentes Juan Manuel Santos, Pepe Mujica y Felipe González, el Gobierno en la voz de Emilio Archila, enviados especiales de la Unión Europea, líderes sociales, Francisco de Roux, Patricia Linares, Humberto de La Calle y Rodrigo Londoño, firmantes del Acuerdo, entre otras personalidades.



Este encuentro fue organizado por el movimiento Defendamos la Paz, integrado por periodistas, catedráticos, intelectuales, políticos, ciudadanos que creemos en Colombia y no perdemos la esperanza de vivir en un país unido y en calma. Felicitaciones a Laura Gil, Yiya Gómez y Gloria Arias que se dedicaron sin descanso a la realización de este encuentro, que le dejó en claro a Colombia que no estamos solos en este proceso de paz.



No estamos solos. Ya el presidente Iván Duque en su intervención ante las Naciones Unidas hizo sus primeros pinitos reconociendo sus deberes en la implementación de estos Acuerdos y en su deber constitucional de entregar recursos y cumplir lo pactado.



Emilio Archila nos entregó una cantidad importante de cifras para apoyar víctimas y reinsertados. La mayoría todavía no ejecutadas, pero ya anunciadas ante la comunidad internacional.



El exgeneral Óscar Naranjo fue enfático en sus palabras: “Estamos regresando a la violencia. No se está protegiendo a los líderes sociales. No se está cumpliendo la implementación de los acuerdos en estos dos años de gobierno. No ha sido posible llegar a un pacto político por la paz y respetar la vida. Necesitamos un blindaje nacional contra la violencia. Y por eso mismo tenemos un Consejo Nacional de Garantes, que en este momento no están haciendo nada .Y no podemos claudicar en este empeño. El Estado tiene la obligación constitucional de defender la convivencia y la seguridad. Hay que rescatar la esperanza, la dignidad y la continuidad. ¡No más miedo! ¡No más odio!”.



Estas palabras de Óscar Naranjo me llegaron al alma. Él ha vivido en carne propia los dolores y la violencia de la guerra. Él dedicó años a servir a su país y siente desde el fondo del corazón la importancia de seguir trabajando por la paz. Comparto su frustración al ver que en estos dos años el Estado no ha cumplido a cabalidad lo acordado y blindado en la Constitución.



Se me salieron las lágrimas al escuchar al líder social de Bojayá, Leyner Palacios: “Hoy estamos en peores condiciones. Experimentamos unos momentos de paz, pero desde hace dos años estamos viendo de nuevo el recogimiento de cadáveres, la violencia, el Eln, los paramilitares, los narcotraficantes campean por nuestro territorio. Los territorios negros somos los que más estamos sufriendo la ausencia del Estado. En este año hemos tenido más de doscientos asesinatos. Han disminuido los recursos. Yo mismo he tenido que abandonar mi territorio por amenazas.

Sin embargo seguimos trabajando por un Pacto por la Paz. Lo único posible es el diálogo. No a las fumigaciones. Necesitamos salud y educación, y lo que quieren hacer es envenenarnos de nuevo. Es hora de parar la sangre. ¡Ya no tenemos más fuerza para recoger más muertos!”.



Pero Colombia no está sola. Transcribo algunas de las palabras del expresidente Juan Manuel Santos: “El Acuerdo es mucho más sólido de lo que muchos se imaginan. Tenemos el apoyo incondicional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional nos respalda y obliga a cumplirlo. Este Acuerdo se negoció conforme a La Constitución y las leyes de Colombia. Es el primer acuerdo en la historia del mundo en el que un grupo insurgente acepta negociar con el Estado y confesar sus acciones en un Tribunal Especial para la Paz. Este Acuerdo está blindado internacional y nacionalmente”.



PD. Las personas interesadas en escuchar las intervenciones pueden ingresar a www.lalineadelmedio.com. Vale la pena saber, verificar, estar seguros de que la Paz sigue adelante, que no estamos solos y que el proceso está blindado.