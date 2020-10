¡Invisibles!

Octubre 26, 2020 - 11:40 p. m. 2020-10-26 Por: Aura Lucía Mera

Al fin el Papa aceptó que el agua moja. Que no todos los seres humanos se dividen en dos: hombre y mujer, Adán y Eva, hembra y macho. Y que Dios nos hizo a todos sus hijos, sin importar su orientación sexual.

Importante paso en una Iglesia que desde que se instaló en Roma como supremo poder político, económico y religioso ha mantenido una actitud totalmente machista y homofóbica, y se ha caracterizado por su escondida y vergonzosa tolerancia hacia sus miembros ensotanados que han violado y abusado sexualmente a cientos y cientos de niños y han disimulado su homosexualidad bajo los faldones.



Cuando me leí Sodoma, ese libro que destapa las realidades de entrepierna de altos y sumos cardenales y obispos, sustentado por grabaciones y entrevistas, ya no había manera de seguir jugando al tape-tape. Muy valiente Francisco. Un revolucionario que se está ganando el odio o/y repudio vaticano, acostumbrado a lavar su ropa sucia en sus fortalezas.



La Iglesia Católica olvidó el mensaje de Jesús. Y se inventó una doctrina machista contra la mujer, a quien empezó a culpar de todos los pecados merecedores de infierno, una Iglesia asexuada que condena a sus sacerdotes al celibato, negándoles la posibilidad del matrimonio y los hijos (todo por razones económicas), que falsifica la sexualidad de María, la mamá de Jesús con un cuento chino de una paloma, virgen y sin mancha, etc., etc.



No quiero desviarme de mi tema. Las mujeres siguen siendo las grandes rechazadas de la Iglesia. Todavía no pueden oficiar el sacramento de la misa, no pueden ‘ordenarse’, no pueden ser obispos ni cardenales, siguen limitadas a ser siervas humildes, abusadas muchísimas dentro de sus claustros, obligadas a abortar. Y testimonios existen, millares de fetos encontrados en los sótanos de iglesias, conventos, etc. La Iglesia Católica Apostólica Romana jamás soñó que llegaría el día en que su Sumo Pontífice diría que es legal y natural la unión de dos personas del mismo sexo, y al mismo tiempo condenara la pederastia.



Sin embargo quedan por fuera la visibilización, protección y respeto por esos cientos y cientos de mujeres que nacieron atrapadas en cuerpo de hombre, que la única vida que conocen es la de la vergüenza, las burlas, los golpes, la discriminación, sin derecho a hogar, a trabajar. A adoptar.

Rechazadas por una sociedad hipócrita que se horroriza y condena, que las convierte en seres invisibles, hombres de día, putas de noche, sin derechos. Las mismas feministas fundamentalistas no las quieren en sus desfiles, los padres las botan a la calle, muchas de ellas tienen que someterse a dolorosas y arriesgadas cirugías para poder legalizar sus nombres femeninos y ser reconocidas.



La mayoría de ellas mueren asesinadas por los mismos hombres que las utilizan y casi ninguna llega a la tercera edad. Como si fueran monstruos paridos por algún demonio depravado. Entre ellas, las travestis, las transexuales se protegen, comparten su angustia y su dolor, solo existen entre ellas, como manadas de lobas solitarias siempre en riesgo.



Colombia abunda en cantidad de leyes que jamás aplican. Son víctimas de policías, hombres, y nadie reacciona.



Ojalá el papa Francisco las acogiera, las volviera visibles, las protegiera. Esto si sería una verdadera revolución de amor. Como lo enseñó Jesús.



***



PD. Imperdible: Las Malas. Libro escrito por Camila Sosa Villada, travesti argentina, actriz, poeta, dramaturga, que logró salir de la prostitución y triunfar. Salta a la fama literaria con esta obra de testimonio-ficción que la catapulta. Las Malas es esa clase de libro que en cuanto terminamos de leer, queremos que lo lea el mundo entero.