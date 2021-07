Firme con Hadad

Julio 19, 2021 - 11:40 p. m.

2021-07-19

Por:

Aura Lucía Mera

Hace pocos días me enteré que Alberto Hadad va por firmas para las próximas elecciones a la Alcaldía de Cali. ¡Qué alegría! Recuerdo cuando se desempeñó como secretario de Tránsito. La primera y única vez que este “sueño atravesado por un río“, tuvo orden en el caos caótico pan nuestro de cada día de la ciudad.



No se cómo, pero lo logró. Con el beneplácito y la aprobación de todos, conductores de taxis, de buses, de camionetas burbuja, de modestos Renault, de camiones, busetas.



Toda la ciudadanía aplaudió su gestión. Autoridad sin autoritarismo. Disciplina sin excepciones. Honestidad absoluta. Peatones, ciclistas, motociclistas, pudimos transitar sin arriesgar la vida ni ganarnos un madrazo, ni propinarlo, aprendimos a no ser atarvanes, a ceder el paso, respetar las cebras, a no pitarle al de adelante, a no parquear en los andenes, a no entrarnos con carro y todo a los almacenes.



Alberto. Un hombre cálido. Con carácter. Don de mando. Conciencia cívica. Sin mañas politiqueras pero conocedor de la ciudad como ninguno. Líder nato. Carismático y frentero. Al pan, pan y al vino, vino. Ni lagartea ni se deja lagartear. No pertenece a ninguna rosca política ni se deja manosear de la politiquera. Pero conoce a fondo los tejemanejes del funcionamiento público. O sea conocedor de la administración pública, sin dejarse manipular.



Le cedo la palabra: “Me gustan los retos. Soy consciente que llegar a la Alcaldía no va a ser fácil. Tendrá competidores de mucho peso. Pero asumo el reto por amor a la ciudad”. “Algunos pensarán que estoy loco, la verdad es que estoy gratamente sorprendido por las reacciones y mensajes de apoyo, y anuncio mi candidatura algo temprano porque debo recolectar firmas y recaudar fondos. El año entrante comenzará el partido, pero desde ahora estamos calentando”.



“Tengo carácter. Me gusta el orden pero también me gusta hablar con la gente. Se puede llegar a acuerdos, pero siempre manteniendo el respeto por la autoridad. Mi programa de gobierno estaría basado en: Equidad / Respeto / Orden / Transparencia / Trabajo en equipo / Autoridad”.



“Sueño con una Cali cívica, en la cual los caleños nos apoyemos unos a otros, con oportunidades de desarrollo para todos; si nos metemos todos al agua remangados, entre todos sacamos a Cali adelante”.



Le creo. Hadad es un hombre de principios firmes y honestidad absoluta. Participaré en la recolección de firmas. Estoy convencida de que esta ciudad necesita un alcalde que reúna estas condiciones, que no pertenezca a ninguna rosca política y que sus colores “son los de la bandera de Cali“. Sabe y conoce los problemas sociales, sabe que es con la ayuda del sector empresarial que se podrá lograr una mayor equidad para disminuir las brechas.



Su invitación es a la unión y al diálogo. Al consenso y a remar todos en la misma barca, con brújula clara y buen timonel. Sé de su amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado.



En estos momentos críticos y convulsionados necesitamos un líder como Alberto Hadad, que está más allá de diferencias políticas, partidistas y mangualas extrañas, resentimientos de clases. Le sobra en cambio carisma, color humano, pasión y entrega por su ciudad.



¡Yo firme con Hadad!, una buena noticia para este 20 de Julio incierto que ojalá lo sepan capotear. Soy partidaria de las asambleas y los diálogos. Creo que no se debe mirar al Esmad como el enemigo malo.

Somos hermanos de patria, de ciudad y entre todos podremos llegar a un acuerdo. Duele igual una víctima de un joven civil que de un joven policía. Ninguno merece morir. La Vida es Sagrada. A mirarse de frente y a darse la mano. ¡La minga somos todos!

