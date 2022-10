Octubre 17, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-17

Por:

Aura Lucía Mera

Un pequeño tesoro. Sebastián y Mariana Valencia Sayin, hijos de Alejandro Valencia y Estrellita, nietos de Lucy Tejada, le regalan a Cali la historia de El Café de Los Turcos, ese sitio emblemático de Cali donde se tejieron los hilos culturales que catapultaron la ciudad como un cohete y la convirtieron en la capital cultural de Colombia.



Cocoliso y su hermana crecieron alrededor de Los Turcos. Alejandro y Estrellita fueron sus anfitriones durante muchos años. Cocoliso nos trae a la memoria esos finales de los setenta y comienzos de los ochenta, con ilustraciones de Mariana.



Eran los años dorados de Cali. Ospina, Mayolo, Zuleta Estanislao y Zuleta Pepe, María Thereza Negreiros, Jan Bartelsman, Humberto Valverde, Elmo Valencia, Jotamario, Marilú Arango. Era el centro de reuniones de cineastas, amantes de la música, poetas, pintores; jóvenes que querían cambiar el mundo y soñaban. Artistas experimentados que los nutrían, Fanny Mickey, Feliza Bursztyn, María Thereza Negreiros.



Como escribe Pepe Zuleta: “En Los Turcos fuimos felices sin razón. Una vez ensayamos un slogan para el lugar. Ganó el de Estrellita ‘perder la razón, jamás la sazón’.



Y es que en Los Turcos, situado en los bajos del edificio Bolívar, sin aspavientos, a pie de calle, se comía el mejor encebollado del mundo, el jugo de mandarina, la lulada, la comida árabe. Y sin querer queriendo fue un epicentro de la bohemia y la creatividad. ‘Carne de tu carne’, de Mayolo. ‘Pura Sangre’ de Ospina. Poemas nadaístas, escritores como Cruz Kronfly, periodistas cono Álvaro Bejarano, músicos como Héctor Lavoe, fotógrafos como Hernando Guerrero, publicistas como Hernán Nicholls. El médico Ochoa, Óscar Collazos, Enrique Buenaventura, en fin...



Era una Cali dorada y llena de proyectos, pero la sombra de los mafiosos se acercaba y empezaba a oscurecer el ambiente. Algo flotaba y hedía.



Y Cali cayó en manos del narcotráfico y jamás volvió a ser la misma.

Cineastas, poetas, escritores buscaron nuevos caminos en Bogotá. El Edificio Bolívar terminó en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y posteriormente demolido para dar paso al esperpento de la Plazoleta Jairo Varela. Todo cambió para mal. Se fueron terminando los festivales de arte en La Tertulia.



Como dice Valverde: “Hoy vivimos tiempos siniestros de la ciudad. No sabemos si los futuros serán así. De todas maneras, los nuestros fueron felices”.



Este tesoro está en la Feria del Libro. No dejen de adquirirlo, todos los caleños tenemos el derecho de leer, recordar, y añorar esa época en la que Cali era la sucursal del cielo y el cielo un huequito para mirar a Cali.

Gracias Cocoliso y Mariana que recopilaron estas vivencias. “Dedicadas a la memoria de los que se han ido y a los que nunca olvidaremos”.



Pasan flashes por mi mente. Los veo y los siento. El loco Bejarano, Tejadita, Lucy Tejada, Fanny, Bartelsman, Nicholls, Mayolo, Ospina, les mando besos. Siguen presentes en la memoria colectiva. Lo mismo que esas mesas, las sillas. El tahini con garbanzos, los encebollados. Esa Cali linda, cruzada por un río. ahora sucia, insegura, llena de rabia, desorientada, apelotonada donde siguen reinando el narcotráfico y la corrupción.



¿Dónde está la salida para esta ciudad, marcada por la muerte? (parodiando a García Lorca) Ojalá nietos, biznietos, puedan recuperarla algún día.



La Feria del Libro sigue de fiesta en el Bulevar. ¡Disfrutémosla! Esos regalos espirituales son los que nos permiten seguir soñando y no desfallecer.