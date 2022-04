¿Dónde estás?

Abril 11, 2022 - 11:40 p. m.

2022-04-11

Por:

Aura Lucía Mera

“No perdono la muerte enamorada. No perdono la vida desatenta”



Me colé en su primera comunión. Mi hermana mayor y ella eran ‘los lobos mayores’, yo el lobo mediano y mi hermana menor ‘lobito chiquito’. Así nos llamamos toda la vida. Así nos quedamos. Mi hermana, lobo mayor, nos dejó hace ya muchos años, buscó su nueva dimensión dejándonos sus poemas desgarrados. Prematuramente. Le quedaban muchos poemas y mucho camino por andar. Hace algunos días ‘lobo-amiga mayor’, también partió de súbito. De pronto, se vio arrastrada hacia una cirugía salvaje, sin posible retorno.



La busco y no la encuentro. Sus carcajadas se silenciaron de repente. “Esa risa era un nardo de gracia e inteligencia”, como en el poema de García Lorca. Esa presencia iluminaba las reuniones de las amigas de vida y alma. Esa elegancia de espíritu, ese valor para capear temporales, esa mirada artística que le regaló a Cali la colección de Artes Gráficas más importante de América Latina, expuesta en las salas de ‘La colección permanente del Museo La Tertulia’, que dirigió durante más de 30 años. Al que le dedicó su vida y sus conocimientos, fruto de sus muchos años en Francia, Inglaterra e Italia. Estudios y conocimiento vastos unidos a una sensibilidad única.



Durante los Juegos Panamericanos, que cambiaron la historia de Cali, trabajamos unidas en el mismo piso de la Unidad de Acción Vallecaucana bajo la batuta de Alfonso Bonilla Aragón. Ella en la parte cultural y yo en la educación cívica de gremios. Seguíamos siendo Lobo Mayor y Lobo Mediano. Trabajo, carcajadas, proyectos. Siempre unidas por ese intangible misterio que se llama amistad, que no se puede definir porque llega simplemente en forma incondicional y permanente.



Nos dejamos de ver durante años. Mi separación matrimonial, mi vida en Quito y en Bogotá. En mi regreso a Cali nos volvimos a encontrar y seguir como los lobos que jamás se separaron.



Compañera de viajes, aventuras, páramos, nevados, ciudades góticas, catedrales romanas y pueblos medioevales; aviones, trenes, buses, carros en compañía de otras amigas de manada. Porque la amistad es de pronto la unión de una manada que se reencuentra y ya no separa. Todos lobos aún sin saberlo, unidas por la risa, la confianza y el saber que ninguna fallará ni se alejará jamás.



De repente, la muerte agazapada manda el zarpazo matrero, cruel e inesperado, y arrebata al lobo mayor agarrándola de sorpresa sin soltarla sino tres días antes, cuando le quitaron el tubo prohibido y pudo volver a sonreír sin miedo, sabiendo que partía hacia el final.



Y supo “entrar a la muerte con los ojos abiertos”, pero dejándonos desoladas, huérfanas de risas y anécdotas, en oscuridad y silencio. Casi imposibles de soportar.



¿Dónde estás? Te pregunta la manada. ¡Queremos volverte a encontrar!

Entro a la habitación donde está su cuerpo inerte. Le doy un beso en la frente y le doy las gracias. Ya está casi fría, pero la siento en paz. Se fue en silencio. Cuando no había casi amanecido, en su solitaria intimidad.

Me ahogo en llanto en su funeral, no puedo respirar, me duele el cuerpo, no sé dónde está el alma, pero duele. Me paraliza. Es la tercera vez que se va un amigo de manada. Es un dolor diferente. Jamás lo sabré explicar. Es distinto de la despedida final del papá, la mamá o la hermana. Los amigos-manada hurgan el fondo de la herida. Así como nos encontramos unidos sin explicación, no sabemos muy bien cómo seguir viviendo cuando alguno se va.



Me subo a la montaña, donde nos reuníamos la manada fines de semana a parlotear, veo sus espacios vacíos. Cada lobo tiene su territorio.

Escribo esto de noche. Un relámpago en el horizonte, la luna se asoma. Tengo ganas de aullar. Mañana me pondré mis zapatos rojos, los compré para que me den fuerzas y seguir mi andar.