¡Desayuno con Cercas!

Agosto 31, 2020 - 11:40 p. m. 2020-08-31 Por: Aura Lucía Mera

Hoy martes 9:00 de la mañana estamos invitados nada menos que a desayunar con Javier Cercas, uno de los grandes de la literatura española, catapultado a la fama internacional con Soldados de Salamina,

llevado al cine y ganador del Premio Planeta 2019 con Terra Alta, un libro que engancha desde la primera página hasta la última, con un final impredecible, tensando cada hoja la trama, el suspenso, como las cuerdas de un violín, sin dejarnos un momento para respirar. Conversará para nosotros desde Madrid con Diego Martínez Lloreda, a mi juicio uno de los lectores que más conoce su obra.



Los que tuvimos la suerte de asistir en enero a Cartagena al Hay Festival lo escuchamos y sinceramente salimos enamorados de Cercas y de ese mensaje profundo que nos deja: cómo un libro sí puede cambiar la vida de un ser humano. ¡Terra Alta para el desayuno!



Así se lanza al aire, nunca mejor dicho porque es virtual, el Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, que este año, por cosas del destino, la pandemia lo convirtió en un Festival al que pueden asistir todos los colombianos, sin salir de sus casas, sin costo alguno, a través de www.oigamirelea.com y de 6:30 a 7:30 por Telepacífico el Canal Regional.



A las 10:00 de la mañana la invitación es escuchar a Gaspar Guatín con Un Relato de Reconciliación, entrevistado por Juan Fernando Merino. A las 11:00 podemos deleitarnos con Un Recorrido por Colombia a través de la lente de Fernando Cano, en una conversación con Jorge Idárraga.

Después de almuerzo, 3:00 p.m., acompañados de un café podremos asistir al homenaje al maestro Manuel Zapata Olivella, ese Gran Putas de nuestra literatura, más vivo que nunca con Changó (como escribió Víctor Diusabá) en estos momentos que vivimos.



Pasar después a las 4:00, a deleitarnos con Pilar Quintana y su imaginación filuda y desbocada (jamás usará tapabocas mental) con sus Cuentos Feroces, donde tengo entendido que Caperucita es maligna y el lobo un infeliz. Habrá que escucharla. La entrevista LC Bermeo, imperdible, muero por ver un lobo feroz manso y risueño.



Y la catarsis total a las 6:30 p.m., en directo por Telepacífico, se viene con la potencia arrasadora de Guillermo Arriaga con un libro que hierra la piel y el alma con fuego, como su título: Salvar el Fuego, obra salvaje, pasional, que desnuda la bestia y la ternura y el amor incondicional que todos llevamos dentro. Un libro-cataclismo. Lo entrevistará Victor Diusabá.



Un cohete de letras despega hoy; miles de personas podrán abrir su mente y su corazón a esta lluvia estelar de letras que caerán hasta el 5 de septiembre. No se olviden, www.oigamirelea.com y todas las tardes de 6:30 a 7:30 p.m. por Telepacífico.



Cada día traerá nuevas sorpresas. Héctor Abad Faciolince, Juan Viloro, Gioconda Belli, Ricardo Silva Romero. Juan Esteban Constaín, Daniel Samper Pizano, Remei Sipi desde África, Jon Lee Anderson, Yolanda Reyes, Gustavo Álvarez Gardeazábal, entre otros. La libertad esta semana consiste en escoger, no salir a hacer pendejadas a la calle y quedarnos en casa disfrutando de este Festival, pensar que existen otros horizontes y otras cosas bellas más allá de las noticias diarias de sangre, polarización, mentiras y violencia.



Felicitaciones a Clara Luz Roldán, Mónica Perlaza, Nelson Parra, Catalina Villa y a El País, Emisora Carvajal, Rattan, Metrovia, Smurfit, Antigua Contemporánea, que hicieron posible este evento. A desayunar con Javier Cercas. ¡Qué banquete!



***



PD. Cinco días que nos regala la vida. Cinco días para enriquecer la mente y el corazón. Novelas, poesía, ensayos, cuentos para niños, talleres literarios, narraciones, críticas. Todos los participantes de altísima calidad. A ellos también gracias por ese sí entusiasta que dieron a esta invitación tan especial. ¡Oiga, Mire, Lea! No salga esta semana que no se le ha perdido nada afuera, y vale la pena asistir a esta fiesta de palabras y letras.