Julio 18, 2022 - 11:40 p. m.

2022-07-18

Por:

Aura Lucía Mera

“Luis es distinto, se come las uñas hasta la raíz. Le echan ají para que no se las coma, pero no sirve de nada. Los tiene azules, los dientes. Los labios también, o verdes o morados, de chupar el pincel”.



‘Luis mi hermano’ es el libro que Beatriz Caballero, ‘Chispas’, acaba de publicar sobre su hermano Luis, ese pintor único, fuera de serie, que rompió esquemas, atravesó fronteras y se nutrió de arte, óleos, olor a trementina y colores desde pequeño. Reacio a los deportes, tímido, solitario, admitiendo con tristeza su soledad. “Digo que busco la soledad. Mentira. En realidad, no la busco, soy solo a pesar de mí mismo, pero hasta me siento bien” (escrito suyo en 1963 en Port de la Selva).



‘Chispas’ nos lleva a su infancia, a Tipacoque la hacienda colonial, al Madrid franquista donde vivieron cuatro años y al colegio público en el que les obligaban a cantar: “Cara al sol con la camisa nueva...”. Y los colores Prismacolor se los llevaban sus tías desde Colombia porque en España eran pésimos. “Eran niños de apartamento”, decía su mamá. Todo el día pintaban, devoraban libros y visitaban museos.



“Para mí era un milagro ver cómo Luis mojaba el pincel en un vaso de agua, lo chupaba, lo restregaba sobre la pastilla de color, (digamos azul) y echaba unas pinceladas sobre el papel blanco y poroso”.



Y así, página tras página, esta edición bellísima, acompañada de fotos familiares, dibujos, pinturas y anécdotas, nos lleva de la mano, narrando en su prosa siempre única, sus vivencias, recuerdos y sentimientos vívidos desde pequeña hasta la muerte prematura y dolorosa de Luis, quien le dejó el legado de su obra.



Un libro, tesoro editorial. Además, fascinante. Me sumergí en recuerdos, regresé mentalmente a Tipacoque. Veo a Eduardo en su hamaca en el extremo de un corredor largo, conversando con esos ‘siervos sin tierra’ que tanto amó. O en su apartamento de El Nogal en el que recibía los jueves a sus amigos y yo me colaba siempre. Esa biblioteca gigante, su sillón de cuero, su bastón. Luego, dejo mi mente viajar hasta Antonio, compartiendo un burladero en La Santamaría, o almorzando en algún restaurantico de Rosales. Su rostro serio y su mirada tierna, sus comentarios agudos y cargados de sentido. A Luis no lo conocí personalmente. Hablé por teléfono una vez con él. Pero tengo un grabado en mi cuarto, un dibujo, siempre va conmigo.



A ‘Chispas’ siempre luminosa, valiente, contra la corriente, pero sin doblegarse jamás. Creativa, titiritera, escritora, historiadora. Eduardo le puso Chispitas porque sus ojos son como chispas de luz. Lleva el legado de Luis, tarea nada fácil. Papeleos, burocracia, trámites.



En su libro también nos comparte su vida, sus amores imposibles, y nos abre la puerta secreta de su familia, única, irrepetible. Dedicada al arte, a la literatura, a la historia.



“Si Luis se llega a enterar de que estoy escribiendo un libro sobre él, me mata. O quién sabe, a lo mejor se muere de la curiosidad”. Gracias, ‘Chispas’. Gracias, María del Mar Ravassa, vecina, amiga, que la empujó a escribir estos recuerdos.



‘Luis mi hermano’. Un tesoro narrativo y artístico, único. ¡Original!