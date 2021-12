Diciembre 13, 2021 - 11:40 p. m.

2021-12-13

Por:

Aura Lucía Mera

No sé cuáles administraciones municipales son responsables ni hasta a cuántos alcaldes de Cali se remonta la ceguera, la no-visión, la indiferencia, el importaculismo, la desidia, la ineptitud o la falta de cojones que han convertido la Avenida Cañasgordas en un problema que no tiene solución a la vista.



Desde la Iglesia La María, escenario del más tenebroso episodio de las ex Farc, hasta la rotonda de Ciudad Jardín es imposible entrar o salir.

Atascos de casi dos horas y si es sábado, peor. El flujo vehicular avanza a cinco o cuatro kilómetros por hora, los motores se recalientan, los nervios se crispan.



Nadie puede devolverse, echar reversa o buscar otro camino o atajo. Cientos de carros inmovilizados, atrapados sin posible salida. Cuando al fin se alcanza la 100 con 16 todas las víctimas de esta tragedia estamos al borde de un ataque de nervios.



Yo no vivía en Cali. Llegué cuando se estaban construyendo los conjuntos residenciales de Meléndez y observé que esos pequeños edificios de 5 pisos estaban a borde de andén, pero todavía existían potreros y se podía circular.



Era el preámbulo de la catástrofe. Ya esa franja de la avenida jamás podría ensancharse. Ya estábamos al comienzo del primer círculo del infierno de Dante o de Pance. Ni idea quién era el alcalde ni quiénes los de Planeación Municipal, ni los curadores; el hecho fue que se jodió el sur y no hay ninguna solución a la vista.



Siguiendo esa paralela a borde de andén empezaron a surgir más edificios, todos los potreros se convirtieron en muros de ladrillo, las vías pequeñas que comunicaban Pance también se llenaron de casas y edificios que antes eran de 5 pisos y ahora monstruos de 12 y 14 pisos se elevan sin parar, sin que jamás se haya pensado en las vías estrechitas, actualmente asfaltadas con brea, que se convierten en cráteres como los del volcán de La Palma.



¿Quién tiene los cojones de ponerle el cascabel a ese gato? ¿Quién sigue otorgando permisos para levantar esas moles gigantescas, muchas de ellas en predios que pertenecían a los que sabemos pero no se pueden nombrar?



Los que vivimos en esta parte de la ciudad no podemos movernos a ninguna hora. No hay semáforos, ni policías pitando que puedan agilizar este atasque diario. Los colegiales para llegar a sus casas pueden tardar más de dos horas. Los que trabajan en el Centro, Norte y Oeste, los que van al aeropuerto, los enfermos dentro de las ambulancias., nadie se mueve atascados por negligencia de muchas administraciones ciegas o cobardes, por curadores deshonestos, por funcionarios corruptos.



He ensayados varias tácticas para evitar un ataque de peste de rabia: meditación, mirar las ceibas y mandarles besos, ver las copas de los otros árboles y dejarme llevar por el ritmo de sus hojas con el viento, poner música clásica o rancheras del finado Rey, repetir un mantra, chuparme un halls de menta, sumar placas de carros y ejercitar la mente, tamborilear un pasodoble, respirar hondo y exhalar lento.



Llega un momento en que nada vale, quiero bajarme del carro gritando y blasfemando en que momento el sur de Cali se convirtió en una pesadilla sin solución. Peor que la pandemia. Ya nadie sale simplemente porque no hay cómo. Se convirtió en una tortura aceptar cualquier compromiso en el Oeste o el Norte. Dos horas largas para llegar, dos horas de visita y otras dos horas largas para volver. Cuatro horas encerrados en un carro, un taxi, un MÍO para ver a un amigo o acudir a una cita.



Recuerdo un viernes a las dos de la tarde que se me ocurrió salir a Jardín Plaza a comprar un libro. A las cuatro y media no ha había llegado al ‘ronboy’. Me devolví por la maldita rotonda y tarde casi hora y media en llegar a mi apartamento.



¿Nadie se hace responsable de este caos? ¿Ningún mandatario local se le va a enfrentar a este desastre, resultado de corruptelas y nada de visión de lo que es el desarrollo de una ciudad?



Seguiré atascada, rumiando, quemando clutch o encuevada leyendo. No hay salida. Y a nadie le importa. No hay culpables y los edificios siguen aumentando. Amen.

