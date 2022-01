Vino a nosotros pero no lo recibimos

Enero 30, 2022 - 06:10 a. m.

Por: monseñor José Soleibe Arbeláez, obispo (E) de Caldas (A)



Jesús se encuentra en la pequeña sinagoga de su pueblo. Los que están allí lo conocen, son familiares, amigos, vecinos, tal vez compañeros de infancia, quienes extrañados se preguntan: ¿Y este no es el hijo del carpintero? Les encanta lo que dice pero no hace lo que ellos quisieran: milagros. En el fondo quieren un mago o curandero, no un profeta que en nombre de Dios los invita a un cambio de vida.



Ante él, los jefes políticos temen perder ‘su poder’, tal vez ser perseguidos por el imperio romano, si prosperan las ideas de este hombre que se presenta como ‘Hijo de Dios’ y ‘Rey de los judíos’.

Los sumos sacerdotes muestran su preocupación por el fenómeno que viven de un pueblo que sigue detrás de un hombre que predica amor, libertad, igualdad, saliéndose de lo que siempre han vivido: lo que ellos han predicado.



Pero tampoco la gente acierta en su actitud hacia Jesús pues lo admiran, sus ideas impactan, pero ellos están acostumbrados al maná que cae del cielo, a su zona de confort, no les interesa “un cambio personal”, sino ver milagros.



La historia se repite: Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; vino a liberarnos, a darnos la vista para que pudiéramos ver más allá de este mundo materialista. Pero nosotros en Colombia, como en ese momento en Israel, no queremos desacomodarnos, vivir la experiencia de un Dios que nos ama; es por eso que aunque nos admiramos de sus palabras, terminamos buscando la forma de librarnos de ese hombre de Nazaret que representa un problema para el mundo egoísta que vivimos y que llevamos dentro. Por eso hay que sacarlo de la vida.



Por eso vivimos una doble moral, en la política hablamos de un cambio para atraer el voto de los que sufren, pero la verdad es un engaño, la vida sigue igual; e igualmente en lo social, en nuestras relaciones, hablamos de Dios y nos encantan sus palabras, pero seguimos con miedo de dar el paso hacia un cambio de vida. Ojalá el Señor nos ayude a comprender que la felicidad no está en el reino de la muerte: la violencia, desigualdades e injusticias, aborto o eutanasia, sino en el reino de la libertad en el amor que Cristo nos da si aceptamos de verdad su mensaje en nuestra vida.