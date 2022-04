Una trampa para condenar a Jesús

Abril 03, 2022 - 06:15 a. m.

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: Monseñor José Roberto Ospina Leongómez, obispo de Buga.



En el evangelio del día de hoy, Juan nos narra un pasaje de vergüenza, de legalismo, de hipocresía y de compasión.



En Israel, el adulterio de una mujer se castigaba apedreándola. Que un grupo de escribas y fariseos se hayan acercado con una mujer, como si fuera un reo, y la hayan colocado en medio de la gente que estaba escuchando a Jesús, porque la habían sorprendido adulterando, además de ser algo muy vergonzoso para ella, era una trampa legalista para Jesús, pues no veían cómo podría contradecir a Moisés: “La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; Tú, ¿qué dices?”. Jesús se toma su tiempo escribiendo con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: “El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra”. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.



Cuánta hipocresía manejamos todos nosotros al condenar a otros, criticándolos, descalificándolos, haciéndoles sentir al máximo su equivocación o su falta, como si fuéramos inmaculados. La pregunta de Jesús debe resonar en nuestros oídos: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”.



Y continúa el evangelio: “Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos”. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?”. Ella contestó: “Ninguno, Señor”. Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”.



Ahora los avergonzados fueron los acusadores que, no fueron capaces de apedrearla ni lograr su cometido de encontrar motivos para condenar a Jesús. A ellos no les importaba tanto la condena de la mujer sino la ocasión para condenar a Jesús.



La afirmación: “Tampoco yo te condeno’’, muestra la inocencia y compasión del Maestro, quien miró a la mujer cara a cara al incorporarse y al invitarla a no pecar más. Eso es lo que Jesús hace con todos nosotros:



Nos desenmascara, va a lo esencial y nos invita a no pecar más.

Aprovechemos este tiempo de la cuaresma para revisar nuestros criterios y comportamientos y para esforzarnos en no pecar más. Cada uno conoce sus debilidades, pero también su hipocresía.



Si tenemos misericordia de los demás la salvación será una realidad para cada uno de nosotros.