Un mundo en contravía

Abril 10, 2022 - 06:15 a. m.

2022-04-10

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali



La historia que la humanidad ha tejido por siglos, después del acontecimiento de Cristo Jesús, no es la de construir con Él y con los cristianos una cultura y civilización explícitas, que desarrollen su proyecto: el de la soberanía del amor, que une a las personas con un sublime sentido de Dios, y une a las personas entre sí, con un horizonte infinito de ‘perfección en el amor’.



Si bien muchas vidas humanas ayer y hoy profesamos abiertamente nuestra fe en Jesucristo, no alcanzamos en estos tiempos a marcar una incidencia cierta, real, efectiva, en un concepto unívoco del comportamiento cristiano. Y mucho menos darle rostro cultural, social, ambiental, estructural y universal a una ‘tendencia de humanidad’, a ese ‘pensamiento catedral’ que plantea el filósofo australiano Roman Karznaric: “Superar la mentalidad del aquí y del ahora y de los proyectos egoístas y monopólicos, para concentrar esfuerzos en el proyecto a largo plazo que le dé sostenibilidad y certeza de futuro a las sociedades”.



En su obra, The Good Ancestor (El Buen Antepasado), el sociólogo y político de Cambridge afirma contundentemente: “La era de la tiranía del aquí y el ahora es la gran responsable de la crisis que está enfrentando el mundo”. Y añade: “El pensamiento catedral, inspirado en las catedrales europeas del medioevo, que demoraban siglos en construirse, es la gran salida que el mundo necesita para consolidar su futuro”.



Volver al rostro y al ser que reveló Dios en la Encarnación, en la persona y propuesta de Jesús, en su oferta de salvación y restauración, en su plan de libertad ascensional por la vía del espíritu que trasciende y unifica, que nos pone a pensar en grande y en colectivo al mundo, que clava su cruz de ‘No Violencia’ y de perdón en toda consciencia que lo invoca: esa es la actividad espiritual, intelectual, comunitaria devocional y litúrgica, a la que nos convoca la Semana Santa de 2022.



Quizás estemos en las últimas oportunidades antes del caos humano, de la impotencia para reemprender el proyecto de Jesús. Es una luz de salvación en medio del fulgor mortal de las bombas, de la guerra, de sus atrocidades, de su amenaza nuclear.



Más que nunca, hoy es imposible quedarse indiferente. O quedarse proyectando al futuro el mismo aquí y ahora en que nos acomodamos. O, como también ocurre, seguir repitiéndose a sí mismo, creyéndose en el ego el intérprete obligado de los demás.



Egos que luchan para que nada cambie. Egos que luchan para cambiarlo todo a su pequeña medida. Es un retrato para pensarnos la Pascua 2022.

Una rama verde de olivo primaveral, o una hoja y rama de palmera en la “domenica in ramis palmarum” (domingo de ramos), nos permita decir con certeza: ¡Jesucristo está Vivo! ¡Nosotros queremos vivir con Él!