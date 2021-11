Un mensaje de esperanza y paz

Noviembre 14, 2021 - 06:15 a. m.

2021-11-14

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor Wiston Mosquera Moreno, Pbro, vicario general de la Arquidiócesis de Cali





Las lecturas para este domingo XXXIII, utilizan un lenguaje o género apocalíptico, que a simple vista podrían llevar al lector a entrar en pánico sobre todo por los fenómenos narrados en la profecía de Daniel en donde se puntualiza que serán tiempos difíciles como no los hubo jamás. Pero también el evangelista marcos nos presenta situaciones fuertes y dramáticas en el trasegar histórico de la humanidad.



Para quienes son amantes de profetizar desgracias, estos textos bíblicos se convierten en su gran golosina para atemorizar a cuanto incauto caiga en sus redes y a través de ellos llenar de desinformación a grandes grupos religiosos que consideran que el mundo efectivamente ha llegado a su final, valga la pena recordar tantos episodios sucedidos en el año 1996 en el que muchos católicos abarrotaron templos para hacer bautizar a sus niños no por un verdadero convencimiento y conocimiento de la persona de Jesucristo sino por el pánico generalizado por la presunta llegada de un anticristo, situación que se repitió con mayor fuerza en el final del año 1999 en el que familias enteras se encerraron, otras se fueron a pasar la noche en sus cultos religiosos y algunas más entregaron hasta sus pertenencias y apostataron de su fe para pasarse a otros cultos donde supuestamente sí estarían a salvo.



Todos estos hechos, aunque anecdóticos nos invitan a reconocer en la persona de Jesús al verdadero Dios hecho hombre y a dejar que la misericordia del Señor siga derramándose en cada ser humano capaz de aceptarlo a él como su salvador.



Pues la actitud de un creyente ante estos acontecimientos que aparecen en algunos textos bíblicos y no solo en los de este domingo, debe ser la de creyentes que valoramos la convivencia, la vida misma, los derechos de los demás y desde luego el gran templo de la creación llamado por el papa francisco “la casa Común”. Porque es un mensaje esperanzador el que nos ofrece la liturgia de la Iglesia en este día con los textos de corte escatológicos referido a dichas realidades últimas o futuras en el contexto de la misma historia salvífica del pueblo de Dios.



Que esta jornada mundial de los pobres sea motivo urgente para tender la mano a ese hermano que sufre, que requiere de ese acompañamiento espiritual y material que le permita sentirse integrado a nuestra familia humana, que nadie se sienta material de descarte por su condición social, por edad, por su manera de ser o de pensar. Imploramos para todos, la maternal intercesión de María madre del redentor para todos hoy y siempre.