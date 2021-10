¿Trepar o servir?

Octubre 17, 2021 - 06:15 a. m.

2021-10-17

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: Germán Martínez R., Pbro, vicario episcopal para la Educación



Jesús de Nazaret no fue un sacerdote del establecimiento político-religioso de Israel; ni un teólogo de profesión en su pueblo; fue un laico soltero que anunciaba la llegada del reino de Dios, es decir, las relaciones nuevas propuestas por Dios, libres de todo egoísmo, interés propio, individualismo rampante.



Jesús de Nazaret no fue un revolucionario social entregado a la reforma agraria judía, ni a la liberación del poder romano de su época; fue un predicador de la no-violencia y del amor incluyente: “Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para ser hijos de su padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y bueno y manda la lluvia sobre justos e injustos” (Mateo 6, 44-45).



Jesús de Nazaret no fue un monje retirado del mundo, más bien fue un itinerante del evangelio que recorría las calles de los pueblos. Tampoco fue un moralista o pietista, fue un hombre entregado a predicar la liberación de todo lo que oprime a la persona: ambición de dinero, deseos de poder y de tener. Se solidarizó con los pobres, los desdichados, los herejes (samaritanos), los inmorales (prostitutas, cobradores de impuestos), los marginados, los leprosos, los endemoniados o enfermos mentales, los débiles (mujeres y niños), los ignorantes (pescadores), a todos acogió y les devolvió su dignidad. A pesar de todo fue ‘víctima inocente’, rechazado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados. Es también el crucificado, sin cuya cruz no puede haber fe en el resucitado, él venció la muerte y eso hace la diferencia ante los muchos dioses, héroes y genios de la historia universal.



Jesús de Nazaret es el Señor, es decir, vive y está en medio de la comunidad de los creyentes, comunidad que atestigua hoy, 2021, que Cristo no se acabó del todo con su muerte en cruz, sino que vive resucitado y es esperanza para el mundo pues está junto a Dios y allí nos espera. No es fácil comprender y vivir la existencia cristiana, ya los primeros discípulos, Santiago y Juan (los hijos de Zebedeo) estaban tan obsesionados con triunfar que pedían un puesto a la derecha y otro a la izquierda: presidente de Gobierno y primer ministro. Según Jesús de Nazaret para triunfar hay que pasar antes por el sufrimiento, beber el mismo cáliz de la pasión que él beberá. Y aunque beban el cáliz, eso no garantiza los primeros puestos. Están reservados, y no se dice para quiénes. ¿Trepar o servir? La disyuntiva define la identidad del creyente.



Nota: Hoy, en la Catedral de Cali, se da comienzo al proceso sinodal, significa caminar juntos en la vida y misión de la Iglesia.