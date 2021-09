¡Todo lo ha hecho bien!

Septiembre 05, 2021 - 06:15 a. m.

2021-09-05

Por:

Arquidiócesis de Cali

Escrito por: Luis Fernando Rodríguez, obispo auxiliar de Cali



“Gloria a ti, Señor, que haces todas las cosas buenas y hermosas. Gloria a ti, que cuidas de todo lo que has creado y das a cada ser la posibilidad de conocer tu belleza y tu bondad” (Lectio Divina. Ed. Verbo Divino, vol, 14, pg. 210).



La lección que nos brindan los deportistas tanto de los juegos Olímpicos como de los Paralímpicos en Tokio, es enorme. Todos, los que ganaron y los que no pudieron ganar, hicieron grandes esfuerzos para dar lo mejor de sí, renovando cada uno la confianza en sí mismos, en su preparación y en quienes los acompañan y entrenan. De manera especial emocionan, casi hasta las lágrimas, las actitudes de los deportistas Paralímpicos.

Destaco a Yesenia Restrepo, medalla de bronce en lanzamiento de disco, y Angie Pabón, medalla de bronce en 400 metros planos. Una discapacidad común tienen estas deportistas: padecen baja visión, y compitieron con los ojos vendados, a ciegas. Ambas contaron en todo momento con un guía. Angie corrió toda la pista, asida a su guía Luis Arizala, y poniendo toda su confianza en él, logró llegar a la meta, obteniendo una merecida recompensa.



En este domingo, el Evangelio de San Marcos describe la curación de un sordo y mudo. En otros pasajes, el señor cura ciegos y paralíticos. En todos los casos, los que padecen enfermedades tienen guías que los llevan al maestro para que los cure, todos movidos por la fe. Ellos confían en la acción bondadosa y todopoderosa de Jesús. Confían y esperan en él.



En otros pasajes bíblicos, se ha escuchado que “todo posible para el que cree” (Marcos 9,23). El deporte lo ha demostrado, pero podemos ser testigos de esta verdad, cuando observamos tantas otras realidades de nuestro existir humano en personas que, en el silencio de sus vidas, superan toda adversidad y logran metas de pronto jamás soñadas que parecen imposibles para muchos.



Hoy, el Señor, nos anima a creer en él, a tener la certeza de que como en una nueva creación, Dios lo sigue haciendo todo bien, e incluso, lo que para algunos es una discapacidad, para otros es una auténtica lección de vida. ¿Si ellos, los que tienen alguna limitación, logran cosas grandes, por qué quienes dicen sentirse libres de dificultades no lo pueden también lograr? ¿Quiénes son los verdaderos discapacitados?



Dejemos que el suspiro de Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar el llamado del Señor a ser mejores, a respetarnos y a cuidar la belleza de la creación.

Dios, en su Hijo Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, lo ha hecho y lo sigue haciendo todo bien.

