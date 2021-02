Si quieres, puedes limpiarme

Febrero 14, 2021 - 06:15 a. m. 2021-02-14 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: padre Germán Martínez Rodas, Pbro., vicario episcopal para la educación



El leproso, en la Biblia, es el caso extremo y el prototipo de la marginación religiosa y social: “Andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección seguirá impuro. Vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento” (Levítico 13, 45-46). Y en el libro de Job se le llama a la lepra “primogénita de la muerte” (18,13). Dice el pasaje del Evangelio de hoy que Jesús “conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio”. Jesús de Nazaret, el amor concreto de Dios por toda la humanidad, no reconoce ninguna marginación, el reinado de Dios que él predica no excluye a nadie de la salvación.



Pero hay una enseñanza fundamental en el pasaje que hoy se proclama: La impureza no entra en la persona desde el exterior, sino que nace de su interior, por eso Jesús no toma distancia de nadie, al contrario se acerca a toda persona y la ‘limpia’ porque en él habita el Espíritu Santo: Por eso puede purificar leprosos, detener el flujo de sangre de la hemorroísa, tomar de la mano a los muertos y resucitarlos en vez de huir de ellos como recomendaban los fariseos (para ellos todo contacto con un muerto los hacía impuros).



En Jesús y a través de Jesús actúa, opera, el Espíritu Santo, por eso él no es un moralista más, tampoco es el héroe puro que cumple el ideal del deber, nada de eso, Jesús es aquél que comunicando el Espíritu de Dios sana el corazón herido de toda persona, endereza el interior torcido de cada uno de nosotros porque hace nacer de nuevo, de arriba, de lo alto, de Dios.



También Pablo de Tarso aborda el tradicional conflicto entre cuerpo y espíritu sustituyéndolo por el conflicto entre el hombre viejo y el hombre nuevo, recreado por el Espíritu Santo, no plantea, ni le interesa hablar de “un moralismo”, sino de la acción del Espíritu en cada persona. Limpiando al leproso no lo cura de una enfermedad de la piel, lo capacita para ser libre, para no ser excluido por nada ni por nadie, le da el gran don del Espíritu. Jesús quiere el corazón ardiente, el amor sin reservas, a Jesús no le preocupa la perfección de las reglas de conducta, sino la entrega total de la persona a Dios.



Desde que empezó el Covid-19 hemos catalogado a los enfermos del virus y sobre todo a quienes los cuidan y acompañan como auténticos leprosos, no nos hemos conmovido como Jesús ante la enfermedad. Tal vez hoy este evangelio nos ayude a reflexionar, tal vez el tiempo de Cuaresma, que empieza este miércoles 17 de febrero con la Ceniza, nos ayude a ‘tocar’ a los que sufren, a los enfermos, a los que no cuentan, a los pobres. Tocándolos a ellos, tocamos a Cristo.