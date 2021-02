Sanar para vivir y vivir para servir

Febrero 07, 2021 - 06:15 a. m. 2021-02-07 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali



La pandemia actual entró en una época de vacunación. La ciencia aprovechó la experiencia acumulada en los laboratorios y, a menos de un año, logró varias vacunas con variantes en los porcentajes de eficacia.



La humanidad se fractura, nuevamente, entre países poderosos que acaparan la producción y países pobres que esperan un turno, cuando no, mera compasión internacional.



El afán por sobrevivir en una emergencia, sobrepasa a los más débiles en dicha competencia. Con un agravante: los más empobrecidos son también víctimas de la desinformación, del engaño y frustración, de la demagogia política y el menosprecio por el valor de la ciencia, que los arrastra tras las curas ‘milagrosas’ y tras el espíritu suicida del ‘rebusque’, sin el cuidado de no contagiarse y no contagiar a otros. “Prefiero morir vacunado a morirme porque no me dejé vacunar”, dijo sensatamente alguno.



Es la hora de prueba al gobierno y a la dirigencia nacional, sobre su capacidad para gestionar la adquisición de las vacunas. Sobre todo, para involucrar a toda la sociedad, a las diversas etnias y generaciones, a las instituciones, empresas, Iglesias y autoridades locales, a los medios de difusión y a las poblaciones flotantes y migratorias en el plan de vacunación.



Dicha gestión no será solo médica y sanitaria, sino integral e inductoria, de modo que vacuna y alimentación, cuidado e ingreso seguro a quien no lo tiene caminen juntos. La vacunación de todos sea el mensaje del cuidado colectivo por la vida de cada uno.



Las lecturas y el Evangelio de este Domingo evidencian la primacía que da Jesús a los enfermos de diversos males y a las víctimas del Maligno. Las gentes demuestran su voluntad de vivir buscando a Jesús y su poder sanador: “Todo el mundo te busca”, le dicen sus discípulos. Pero Jesús sana, no para sustituir al médico ni a la ciencia, sino para exigirle a la humanidad y a sus poderes la valoración de toda vida humana, empezando por su salud, su alimentación, su libertad y dignidad, y llevándonos a encontrar que el sentido de vivir es servir, darse por los demás sin rebaja, sin pausa, sin afán de lucro.



La suegra de Pedro, con la fiebre de alguna peste, es tomada por Jesús de la mano y alzada de su cama. Y “se puso a servirles”, dice el evangelio. Ella es la imagen de la humanidad que debe aprender a amar su vida y a proteger la de todos, a sanarnos y cuidarnos para que vivamos. Y a vivir cada uno para servir a la vida de los demás, como Job, como Pablo, como la suegra de Pedro.



Es hora de recuperar el valor infinito e inviolable de toda persona, su derecho a la vida, promoviendo la cultura del servicio, del cuidado de unos por otros.