Reflexión dominical

Noviembre 12, 2022 - 11:15 p. m.

2022-11-12

Por:

Arquidiócesis de Cali

Cerca al final del año litúrgico, que nos invita a tener una visión teológica del futuro, el evangelio de este penúltimo domingo del tiempo ordinario conduce nuestra mirada y reflexión hacia el episodio último de la historia de la humanidad.



Por este motivo las enseñanzas de Jesús para nosotros hoy y para el grupo de los apóstoles ayer, es que sepamos discernir esos signos de los tiempos con la esperanza puesta en lo que se conoce como la parusía del Señor ‘Segunda Venida’, que no es otra cosa que la ratificación del señorío de Dios hecho hombre en nuestra historia.



Aunque el texto del evangelio de Lucas de este domingo nos hable de guerras, terremotos, hambre, epidemias y demás situaciones incomprensibles, lo que busca el Señor es dejarnos un mensaje esperanzador y de absoluta seguridad en Dios Padre de todos.



“No tengan pánico, que nada los engañe, ni vayan tras ellos” es preciso recordar aquí que generalmente ante este tipo de enseñanzas hay quienes realizan una lectura muy superficial y terminan convirtiéndose en profetas de desgracias y no en anunciadores de un encuentro verdadero con Jesús el Dios - con nosotros, o en fundadores de grupos fundamentalistas o sectas milenaristas que solo consiguen atemorizar a aquellos que buscan trabajar para su propia santificación en la cotidianidad de la vida.



Esta palabra de Dios hoy ¿qué nos dice a todos? Hoy Jesús nos pone en guardia ante las propuestas que van apareciendo intentando llenar esos vacíos religiosos que hay en algunas personas, familias y sectores de nuestra sociedad, para que no caigamos en las manos de aquellos vendedores de ilusiones que pretenden devolver la paz a tantos hombres y mujeres angustiados ante sus diferentes pérdidas.



Hay que buscar respuestas a nuestros interrogantes en los consejos de aquellas personas llenas de verdadera sabiduría, en la lectura de obras con reconocido aporte científico, en la meditación pausada de la palabra de Dios, en la contemplación de la majestuosa obra de la creación y en la participación constante de la liturgia Eucarística.



Jesús nos dice hoy “no tengan pánico”, recordemos que siempre después de una noche oscura tiene que llegar el clarear de un nuevo día y este llega para reverdecer todo y todo lo hace nuevo. Que este día sea un día para agradecer a Dios por lo que eres, por tu familia, por los amigos auténticos, por el trabajo, por la existencia misma. Que María la llena de gracia nos siga guiando hacia esa genuina verdad de Cristo Jesús.