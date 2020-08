¿Quién soy yo para ti?

Agosto 23, 2020 - 06:15 a. m. 2020-08-23 Por: Arquidiócesis de Cali

Cristo quiso hacer un sondeo con sus discípulos para saber qué pensaba la gente de él, y por eso les preguntó: ¿“Qué dice la gente de mí, ¿quién soy?”. Pero además hizo otro interrogante: ¿Quién soy yo para Ustedes?

La primera pregunta hizo ver que ni los discípulos, ni la gente tenían una idea clara de Jesús, solo Pedro, llevado por el Espíritu de Dios, lo señaló como el Mesías, el Salvador. Lo veían como un líder, lo comparaban con los profetas, pero no entendían su misión mesiánica.



Cristo cambia ahora su pregunta invitándonos a la reflexión: “¿Y quién soy yo para ustedes?”. Es la respuesta fundamental que nosotros debemos responder. No se trata de contestar: eres el Hijo Eterno de Dios, el Salvador, lo cual es cierto, pero son verdades que salen de nuestra mente sin contenido vital, no muestran una actitud personal manifestada en un seguimiento a Jesús con un compromiso total en la misión de transformar el mundo.



Hagámonos esa misma pregunta para comprender quién es Jesús para nosotros: ¿Quién soy yo? Cómo pienso: ¿Mis criterios son los de Dios o ¿pienso como el mundo? Cuáles son mis apegos: ¿El dinero, el sexo, el egoísmo? Cada uno debe contestar desde sí mismo y con una respuesta no desde la memoria sino desde su experiencia de vida.



El mundo anda mal, nos conformamos con señalar la pandemia que vivimos como la responsable de tantos males, pero la verdad es que somos nosotros pues no estamos viviendo nuestra fe como debiera ser y por eso el mundo está así: frente a Jesucristo solo caben la adhesión o el rechazo, no hay término medio. Seguir a Jesús es difícil; Él les hablaba con tanta franqueza que Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, pero Jesús se volvió a él y le dice: ¡Retírate, Satanás! Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá; pero quien la pierda por mí y por la buena noticia la salvará. Hoy, Jesús se dirige a cada uno de nosotros con la misma pregunta: ¿Quién soy yo para ti? Démosle una respuesta sincera, reconozcamos que Él es nuestra vida.