No nos dejes caer en tentación

Marzo 06, 2022 - 06:10 a. m.

2022-03-06

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: Padre Germán Martínez Rodas, vicario Episcopal de Economía



El miércoles pasado, 2 de marzo, comenzó en la Iglesia un tiempo fuerte llamado Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de compartir lo que tenemos, tiempo de revisión de vida, tiempo de salir de sí mismo y mirar más allá de necesidades imperiosas para centrarse en lo único necesario: La palabra que sale de la boca de Dios.



También Jesús es ‘probado’, decía san Agustín: “Con su ejemplo nos indicó que debemos ayunar, sobre todo, si se diera el caso de entrar en lucha encarnizada con el tentador. He aquí el motivo por el que Cristo, que se dignó nacer como hombre, no rechazó ser tentado como hombre: para que el cristiano, amaestrado con su ejemplo, pueda vencer al tentador” (sermón 210).



En la primera tentación Jesús afirma la supremacía del espíritu por encima del bienestar, los gustos y los intereses temporales. Ante la tentación del imperio y las riquezas a cambio de la idolatría, Jesús enseña a anteponer el amor y el servicio al único Dios ante cualquier valor pasajero. A la tentación del templo, la de ceder ante el éxito fácil y el espectáculo que engañan, Jesús propone la humilde paciencia del sembrador que trabaja, confía y espera.



El asunto no se resuelve fácilmente, dice el pasaje evangélico que el opositor se retiró ‘hasta otra ocasión’, se refiere a la pasión, al huerto de los olivos: abandonar todo, rechazar la cruz. El pueblo de la Biblia vivió sus grandes experiencias en el desierto, desde la zarza ardiente hasta la predicación de Juan el Bautista, pasando por el Sinaí y el maná en el desierto.



Jesús de Nazaret, el orante solitario, comprende en su experiencia del desierto que Dios no es una cosa, no es ninguna de las cosas del mundo. Dios es el Padre que lo ama, comprende que toda vida es regalo, entiende que nada tiene, que solo el Padre lo arropa. Jesús de Nazaret dio al desierto una gracia impensable: con sus cuarenta días en él, lo purificó, lo consagró como lugar nuevo para una vida nueva.



Esta Cuaresma es un tiempo de gracia, de conversión. En Cali caminamos no en un desierto, sino en una ciudad llena de ruido, de carreras, de agendas, de preocupaciones, de desespero y de sinsentido. El desierto bíblico es el antepasado de la Cuaresma. Busquemos revivir esa experiencia de gracia para descubrir que Dios acompaña a su pueblo aún en el desierto y lo lleva hacia la gran fiesta: La Pascua de Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. En concreto: La Comunicación Cristiana de Bienes es una manera clara de vivir la Cuaresma.