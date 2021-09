Los prodigios de la fe

Septiembre 12, 2021 - 06:15 a. m.

2021-09-12

Por:

Arquidiócesis de Cali

Escrito por: monseñor Édgar de Jesús García Gil, obispo de Palmira



Santiago 2, 14-18. “¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: ¿Tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Así pasa también con la fe, si no va acompañada de obras, está del todo muerta. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe”.



Les comparto un testimonio de fe en medio de una familia campesina de mi primera parroquia en Albán, Valle.



Era una noche cerrada cuando hacia las diez de la noche un campesino bañado en lágrimas, tocó la puerta de mi casa cural en Albán, Valle. Mi esposa se está muriendo, me dijo entre sollozos, y vengo a pedirle, Padre, que me acompañe para que usted le aplique la unción de los enfermos.



Por la carretera que va de Albán al Cairo hicimos veinte minutos en un Jeep de la plaza. Luego caminamos otro tanto bajando por una cañada oscura hasta que llegamos a un ranchito pobre que solo estaba iluminado por un candil de parafina.



Una joven señora de unos 30 años, postrada en su cama, pálida como la muerte, con tres hijitos pequeños alrededor de ella y otro recién nacido que cargaba la vecina. Después del parto ella se complicó, los médicos en Cartago le dijeron al esposo, llévesela porque nosotros ya hicimos todo lo que podíamos. El cuadro era realmente dramático. Entonces, muy conmovido, le dije al esposo y a los niños que pusiéramos toda nuestra fe en este sacramento de la unción. Le impuse las manos y la ungí con devoción. Le pedí a Dios por esta señora y por sus cuatro hijitos.



Pasado un mes, un domingo cualquiera, terminada la misa, me esperaba una familia en el atrio del templo. Era la familia campesina que había venido agradecer a Dios el milagro de la curación de la esposa-mamá que estaba completamente restablecida y feliz de estar gozando la dicha de su familia. Quedé muy impresionado y al mismo tiempo Dios me hizo comprender los prodigios de la fe.