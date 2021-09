La ‘tolerancia cero’ de Jesús

Septiembre 26, 2021 - 06:15 a. m.

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, arzobispo de Cali



Moisés, Jesús y Santiago nos llaman en la palabra de este domingo a valorar a quienes ‘no son de los nuestros’ y, sin embargo, actúan movidos por el Espíritu Santo o “en nombre de Jesús”.



No podemos pretender el monopolio de Jesús, ni de los dones de Dios, trátese de bienes sobrenaturales y espirituales o, simplemente, de bienes materiales o riquezas monetarias. Dios y Jesús reclaman un nosotros que va más allá de un pueblo particular como Israel, o de una comunidad creyente como la Iglesia. Y es sobre este ‘nosotros cada vez más grande’ que versan hoy el evangelio y la 107ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.



Jesús centra su comunidad en el sentido del otro, del que es diverso o anónimo, pero, movido por la fuerza del amor al prójimo, practica el bien. El ‘nosotros’ de Jesús no inventa adversarios ni admite celotipias. No excluye a nadie ni es autosuficiente. Suscita solidaridades y el máximo cuidado, como protegiendo al más preciado tesoro de Jesús, de los más débiles y vulnerables.



En efecto, Jesús dedica la más cruda exigencia y la más radical advertencia a aquellos miembros de la comunidad de sus apóstoles y discípulos que “escandalicen a uno de estos pequeñuelos que creen”.

Escandalizar, hacer tropezar o separar de Jesús a los niños o niñas, por “los abusos sexuales, de consciencia y de autoridad”, como lo dice la Iglesia, especialmente por quienes están investidos de su potestad apostólica, no admite la más mínima excusa. Es el nivel que suscita la ‘intolerancia cero’ del mismo Jesús.



La comunidad eclesial podrá ‘entrar a la vida’ tuerta, manca o coja, pero no al abismo de la condenación por tolerar este crimen entre miembros tan importantes como el ojo, la mano o el pie en el cuerpo humano. El apóstol Santiago, en la segunda lectura, fustiga como ‘ricos’ no a quienes tengan bienes sino a quienes convierten el tenerlos en la finalidad de sus vidas, o a quienes los tienen de manera injusta o corrupta. La tenencia de bienes y capitales requiere de los límites éticos del ‘nosotros’ que se sobreentiende en cada nación, en el planeta y en la humanidad entera.



Por su parte, el papa Francisco nos invita, en su mensaje para la jornada de migrantes, a “que no haya más muros que nos separen. Que no haya más ‘otros’, sino solo un ‘nosotros’, grande como toda la humanidad”. Y el Papa clama por una Iglesia "cada vez más católica" y por "un mundo cada vez más inclusivo", "transformando nuestras fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde pueda florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande".



De buscar la vanagloria propia a buscar la gloria de Jesús; de escandalizar a los más débiles y vulnerables, a edificar siempre al prójimo; de no encerrarse en la autosuficiencia del dinero, a trabajar con todos por una humanidad unida en su diversidad y pluralidad: es la ruta que nos traza la palabra de Dios hoy.