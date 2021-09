La lógica de los últimos. Mc.9, 30-37

Septiembre 19, 2021 - 06:15 a. m.

2021-09-19

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, obispo de Cartago



Por estos tiempos la palabra ‘poder’ tiene una connotación problemática, pues se asocia a ejercicios de dominación subyugante y exclusión degradante. No se entiende el poder como facultad que se ejerce por un individuo o una institución, con el ánimo de lograr el bienestar general de los pueblos en su conjunto, sino más bien como privilegio que discrimina y reduce el ascenso del poder solo a grupos exclusivos, con fines determinados sólo en el beneficio parcial y egoísta de ciertos sectores de la sociedad, que por lo general son los más ricos.



Los discípulos de Jesús discuten entre sí, por ver quién ocupará el primer lugar en el reinado de su maestro. Se enfrascan en discusiones electoreras, pensando a lo mejor, en cómo convencer a su mentor, sobre el más apto para el cargo dirigente. Pero Jesús los pone en su lugar, pues les desbarata semejante forma de ver el poder. Por ello, les muestra una forma distinta de verse como el primero. Desde una lógica inusual, Jesús les revela un ejercicio del poder, como servicio, como entrega desinteresada, donde tener el poder no se entiende como privilegio sino como acción servidora.



La presencia del niño en medio de todos es el signo por excelencia de esta lógica de los últimos. La vulnerabilidad de los infantes es el mejor modelo a seguir de quien quiera ejercer el poder desde la perspectiva de Jesús. Los niños son signo de ternura y decoro, personas que deben ser protegidas, por lo tanto, el ejercicio del poder debe verse como acción que salva. El poder entendido como servicio desde el amor y el desprendimiento.



En estos tiempos, en nuestro país, nos acercamos a nuevas elecciones. Qué importante que en el discernimiento que debemos hacer para elegir a nuestros gobernantes, se tenga en cuenta esta visión del ejercicio del poder en la lógica de los últimos, de los que más necesitan de nuestra ayuda. No pueden seguir ganando el odio, el egoísmo y el privilegio mal sano, como elementos de poder.



Nunca olvidemos que “el verdadero poder es el servicio”. Servir y amar serán las verdaderas actitudes de quien quiera ser primero, siendo el último.