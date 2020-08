La Iglesia y los pobres

Agosto 16, 2020 - 06:15 a. m. 2020-08-16 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor rubén darío jaramillo montoya, obispo de Buenaventura.



El pasado 10 de agosto se celebró en nuestra liturgia católica la fiesta de San Lorenzo, uno de los siete diáconos de la Roma de los primeros siglos. La palabra ‘diácono’ significa ‘servidor’ de la comunidad y especialmente de los pobres y necesitados.



El emperador Valeriano en el año 257 decretó la persecución contraaquel que se declarara seguidor de Cristo y la sentencia sería la pena de muerte. El primero en caer muerto por la guardia del emperador fue el papa San Sixto y algunos diáconos. Entonces Lorenzo viendo la inminencia de su muerte repartió entre los pobres el dinero de la venta de los objetos de valor que encontró en los lugares de culto. El gobernador romano llamó a Lorenzo y le dijo: “Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, que tienen candelabros valiosos y otros objetos de valor. Vaya, recoja todos los tesoros de la Iglesia y me los trae para costear la guerra”.



Lorenzo pidió que le dieran tres días para reunir los tesoros de la Iglesia, e invitó a los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, ciegos, leprosos y aquellos que ayudaba con las limosnas. Le mandó a decir al emperador que ya tenía los tesoros listos para entregarle.

Cuando vino el emperador a recibir las riquezas de oro y piedras preciosas, se encontró con los pobres y Lorenzo le dijo: “¡Estos son los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo!”. Y el emperador lo mandó a matar de la manera más cruel posible. Encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo para morir asado por amor a Cristo y a los pobres. Se dice que su muerte produjo innumerables conversiones y en ese lugar de martirio se erigió una gran Basílica, la quinta en importancia en la Ciudad Eterna.



Aunque muchos escépticos no lo acepten, las verdaderas riquezas de la Iglesia están en los millones de pobres que son atendidos por las innumerables obras de caridad que de manera silenciosa y efectiva realiza la Iglesia en todo el mundo.



Es verdad que se debería difundir más la inmensa obra social que realiza el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos comprometidos y todos los fieles que en el silencio encuentran a Cristo en el rostro de los pobres. Ahí está el secreto de la caridad, no difundirla. Solo hacerla y punto.



Cuando hay una catástrofe el primero que entrega ayudas es el Santo Padre. Nunca se publican, pero son las que menos trámites surten para llegar a los verdaderos necesitados. La obra de ‘Caritas’ es inmensa y, aún en nuestro país, diócesis y parroquias alimentan, visten y consuelan a quienes pasan por momentos críticos. Así la Iglesia realiza un verdadero ‘diaconado’ en el servicio hacia los más necesitados. La riqueza de la Iglesia son los pobres, ellos son los que en el cielo nos van a defender si les atendimos o serán nuestros verdugos si les despreciamos.