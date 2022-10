Octubre 08, 2022 - 11:15 p. m.

2022-10-08

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo coadjutor de Cali



“Concédenos, Señor, ojos para descubrir las maravillas que vas haciendo en nosotros para sanarnos de la enfermedad de nuestro pecado. Suscita en nosotros una viva y profunda gratitud por tu amor fuerte y bello, manifestado en Cristo Jesús” (Lectio divina. EVD, vol. 15, p. 272).

Camino a Jerusalén, Jesús encuentra a diez leprosos, o se podría decir también, que diez leprosos se encuentran con Jesús. Jesús y los leprosos no fueron indiferentes ninguno al otro. Los primeros lo identificaban como el Salvador, por eso lo llaman con el nombre de Jesús, y Él los mira con compasión, con dolor desde las entrañas, pues desea recuperarlos y devolverles la dignidad de hijos, una dignidad que la lepra, signo del pecado, les había arrebatado, haciendo de ellos personas desechables.



Ante el grito lleno de angustia de los leprosos, Jesús los atiende, y les da instrucciones para que comiencen ellos mismos el camino de la purificación, para que den signos de su compromiso de cambio, y sientan que Dios obra en todos los que a él se acercan y le obedecen.



Y quedan curados, unos solo del cuerpo, y otro, solo uno, plenamente, del cuerpo y del alma, el mismo que siendo extranjero, regresó para agradecer a su salvador. Los demás, que eran judíos, creían que la salvación era un derecho adquirido por el hecho de ser miembros del pueblo elegido.



Pero no es así. El mismo Jesús lo dijo: “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos (Mt. 7, 21).



En este domingo, los invito a hacer eco del grito de los leprosos del Evangelio: “Jesús maestro, ten piedad de nosotros” (Luc. 17,13). No podemos negar que necesitamos de la piedad de Dios, una piedad que es manifestación de su amor y misericordia para con todos; una piedad que significa liberación del pecado, fuente del mal que nos aqueja.



Ten piedad, Jesús, Maestro, de nosotros, porque a pesar de llamarnos hijos tuyos, no somos capaces de vivir tu paz. Nos dejamos dominar por la soberbia, por la corrupción, por los odios, por las venganzas, por el poder de la muerte. Ten piedad, Jesús maestro, de nosotros, y haz posible que transformados por ti seamos artesanos de la paz y la reconciliación entre los pueblos.



Enséñanos a ser agradecidos como tú, que también diste gracias al Padre. “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste estas cosas a los pequeños” (Luc. 10, 21).



Hoy, como el samaritano, demos gracias a Dios, porque a pesar de todo, nos sigue amando y perdonando. ¡Ten piedad de nosotros, Jesús maestro!