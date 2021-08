Jesucristo, pan de vida

Agosto 08, 2021 - 06:15 a. m.

2021-08-08

Por:

Arquidiócesis de Cali

Escrito por: monseñor José Roberto Ospina Leongómez, obispo de Buga



El capítulo sexto del evangelio de San Juan, podemos decir que está centrado sobre el pan. Comienza el capítulo con la preocupación de Jesús de darle de comer a la gente que lo seguía, y es cuando un muchacho entrega todo lo que tiene, cinco panes y dos peces, y Jesús no solamente hizo que alcanzara para todos, sino que recogieron doce canastas con las sobras de los panes.



Todo esto es un anticipo de la eucaristía, en donde Jesús nos da a comer su cuerpo y nos da a beber su sangre. Jesús dice: “Yo soy el pan de la vida… Este es el pan bajado del cielo para que quien coma de él no muera, sino que tenga vida eterna. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo”. Me impacta esta frase, porque Jesús se esconde en la carne de cada ser humano, en el que sufre, en el que pasa hambre, en el enfermo. Nos ha dado su carne para que, amando al prójimo, comamos de “Él”. Comer su carne es aceptar a los demás, es servirle a él sirviendo al prójimo, es comerlo en la entrega de amor, en el perdón, en la generosidad. Quien obra así, come el pan de la vida.



Todos estamos luchando contra la muerte física desde que fuimos engendrados, y a pesar de respirar, comer, descansar, movernos etc, etc., la muerte física terminará ganándonos la batalla. Durante esta pandemia sí que hemos constatado esta dramática realidad.



Pero, lo que aquí plantea Jesús, es que nuestra morada terrenal se termina, pero adquirimos una mansión eterna en el cielo, si nos hemos alimentado de él, que es quien ha bajado del cielo, para llevarnos al cielo.

Cada uno de nosotros está llamado a la trascendencia, es decir a la inmortalidad.



A veces, nos dejamos envolver en el hoy de cada día, y nos volvemos como ciegos para no ver lo fundamental de la vida, lo que de verdad importa; no entendemos que hemos de ser discípulos de Dios, para aprender del Padre y poder acercarnos a Jesús, quien es el pan que baja del cielo para que el que coma de él no muera.



Jesús instituye la eucaristía para alimentarnos con su palabra y con su cuerpo, a fin de que, vivamos lo comentado anteriormente.