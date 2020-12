Jesucristo es la gran noticia

Diciembre 06, 2020 - 06:15 a. m. 2020-12-06 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor José Roberto Ospina Leongómez, obispo de Buga

El comienzo del evangelio según san Marcos, marca la intencionalidad del evangelista al escribir: “Principio del evangelio (de la buena noticia) de Jesucristo, Hijo de Dios”. Jesucristo es una buena noticia, una gran noticia. El evangelista Marcos nos quiere mostrar que ese hombre de Nazaret, carpintero, es el Hijo de Dios; de manera que podamos confiar en él, creerle a él, dejarnos enseñar por él y ser salvados por él.



Juan el bautista, fue enviado para prepararle el camino, como estaba anunciado por los profetas: “He aquí que envío a mi ángel delante de ti para que te prepare el camino”. ¿Cómo lo preparará? Invitando a la conversión, a la confesión de los pecados y con el bautismo de agua en el Jordán.



Convertirse es darle un enfoque nuevo a la vida. Es mirar la vida de manera diferente. Solemos estar centrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestros proyectos, en darnos gusto, muchas veces sin tener en cuenta a los demás. En otras palabras: vivimos pensando en nosotros mismos y en lo que es nuestro: familia, cosas, viajes, diversión, acumulación de bienes, etc. Convertirse es entender que la vida puede mirarse de otra manera: que hay más alegría en dar que en recibir, que un árbol frutal produce frutos no para sí mismo sino para los demás, que Jesús ha venido a bautizarnos con Espíritu Santo.



Eso significa que la presencia del Espíritu en cada ser humano lo transforma, potencia su ser en todas las dimensiones que dan plenitud: amor, alegría, paz, bondad, amabilidad, etc., y que ese derecho de Jesús nadie se lo puede arrebatar: “Viene uno que es más poderoso que yo, decía Juan el bautista, del cual no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias”. En Israel cuando se cedía el derecho a rescatar, se le entregaba al otro una sandalia, para sellar ese compromiso, como puede leerse en el capítulo 4 del libro de Rut. Confesar los pecados es reconocer el egoísmo, envidia, ambición, soberbia, pereza, etc. Que, en este tiempo del Adviento, como preparación a la Navidad, cada uno pueda revisar si Jesucristo es esa buena noticia que espera, que hace que lo busque, que lo llame, que lo anhele, que aprenda de él y ponga por obra sus enseñanzas, para ser salvado.