Felicitaciones y ayes

Febrero 13, 2022 - 06:15 a. m.

2022-02-13

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor José Roberto Ospina Leongómez, obispo de Buga



Cuando en el evangelio encontramos palabras como: “Bienaventurados o felices…” lo que significan es felicitaciones a…



En este día nos cuenta San Lucas, en el capítulo 6, que se reunió un grupo grande del pueblo y de discípulos de Jesús en torno a él, venidos de muchas partes, y que Jesús, y mirando a sus discípulos les dijo:



“Felicito a quienes de ustedes son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios”. Esto significa que experimentarán la presencia amorosa y actuante de Dios.



“Felicito a quienes de ustedes tienen hambre ahora, porque serán saciados”. Esto significa que Jesús, pan bajado del cielo, los alimentará con su propia carne.



“Felicito a quienes de ustedes ahora lloran, porque reirán”. Esto nos recuerda el salmo 126, que invito a que lo lean, cuando dice: “Cuando el Señor repatrió a los deportados... se nos llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría... los que sembraban con lágrimas, cosechan entre gritos de alegría... al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas”.



Continúa Jesús diciendo: “Los felicito a quienes de ustedes los odien los hombres, los excluyan, los insulten y consideren como malo sus nombres a causa del hijo del hombre. Alégrense ese día y salten de alegría, porque su recompensa será grande en el cielo”.



He pensado, por estos días, cómo algunos maltratan a la Iglesia católica porque defiende la vida y se opone al aborto o a la eutanasia o a la fecundación in vitro, etc., etc. Nuestro deber es ese, a pesar de la ridiculización a la que nos vemos sometidos.



Por otra parte, Jesús continúa diciendo: “Ay de ustedes los que son ricos, porque les quitarán su consuelo. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque serán afligidos y llorarán. Ay de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas”.



No temamos a la crítica, a la descalificación o a los insultos, es de sabios escuchar y sopesar, confrontar lo que nos dicen con las enseñanzas de Nuestro Maestro y Salvador. Somos guardianes de los valores fundamentales que hacen posible la verdadera realización. Seguimos invitando a todos a orar por nuestra patria, para que los comicios que se avecinan estén rodeados de un voto responsable, sereno y lleno de optimismo hacia el futuro que está en las manos de todos nosotros. Feliz domingo y feliz semana.