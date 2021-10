¿Es posible la paz?

Octubre 10, 2021 - 06:15 a. m.

2021-10-10

Por:

Arquidiócesis de Cali

Escrito por: monseñor José Soleibe Arbeláez, obispo de Caldas (A)



Maestro: “¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna?”. Jesús le dijo: “Ve, y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo”. El Señor no condena la riqueza y los bienes terrenos, sino el apego desordenado a las riquezas: no se trata de tener o no tener riqueza, sino de ver cómo se tiene y para qué se tiene.



Más aún, aprovechando este texto reflexionemos en la dicotomía que hay entre la propuesta que el Señor nos hace para nuestra vida y la que el mundo nos propone. Se trata de escoger entre el reino de Dios, basado en la justicia, el amor y la libertad y cuyo fruto es la paz; y el reino del mundo, basado en el tener, el poder y el placer y cuyo fruto es la violencia, pues si hacemos un análisis de nuestra realidad, comprenderíamos las palabras del señor: “Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ya que aunque la inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz, la fraternidad, un mundo mejor para todos, a la hora de la verdad escogemos el camino de violencia:

narcotraficantes, guerrilleros, homicidas, amigos del aborto, los que alimentan odios, rencores. Inclusive, o en el caso de entidades legales, a la cuales no les importa la injusticia cuando se trata de lograr más y más riquezas. Aquí podemos añadir a tanta gente buena que colabora con la violencia por omisión, dejando de hacer todo el bien que podríamos hacer”.



Jesús llamó “necio”, a un avaro: “Esta misma noche te van a reclamar el alma. Todo lo que has acumulado, ¿para quién será?”. Lo mismo nos podría decir el señor a nosotros cuando somos sucios en la política, que ha dejado de ser ‘la ciencia y el arte de dirigir los pueblos’ para convertirse en fuente de corrupción, acolitados por quienes los apoyamos pues olvidamos el bien común al dejarnos comprar con un mercado o la promesa que nos hacen de un buen trabajo para el hijo.

Obremos como cristianos de verdad: a nivel personal recordemos: la felicidad verdadera está en la solidaridad y en la entrega a los demás y a nivel de comunidad solo la justicia, el amor y la libertad nos pueden dar la paz que tanto necesitamos.

