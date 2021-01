Enseñaba con autoridad

Enero 31, 2021 - 06:15 a. m. 2021-01-31 Por: Arquidiócesis de Cali

Después de que el evangelista Marcos explicó que Jesús comenzó a predicar la Buena Noticia de Dios y la cercanía del Reino de Dios, y la invitación a convertirnos y a creer la Buena Noticia, y habló del llamado a los cuatro primeros discípulos para hacerlos pescadores de hombres, es decir, para hacer que ayudaran a la gente a darle un enfoque diferente a la vida, conversión, para no vivir en función de sí mismos, como el pez en el agua, sino a dar vida amando, sirviendo y muriendo a sí mismos, hoy nos sorprende con el relato de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, “en donde comenzó a enseñar, y todos quedaron admirados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas”.



¿Qué significa enseñar con autoridad? ¿En qué consiste su autoridad, para que les hubiera impactado tanto?



Si pensamos en nuestro lenguaje coloquial, decimos a una persona que exige algo o dice algo, y es incoherente en su obrar: “Usted, ¿qué autoridad tiene para decir o exigir esto, si…?”. Jesús pasó treinta años antes de predicar; se iba aquilatando con la oración, con la reflexión y con el análisis que debió hacer permanentemente sobre los acontecimientos diarios y sobre la predicación que oía en la sinagoga por parte de los expertos en las Sagradas Escrituras, que eran los escribas.

Esto, sumado a su coherencia de vida, libre de las ataduras del mal y lleno del amor que sólo viene de Dios, los impactó demasiado.



Además, su presencia hace que un hombre, poseído por un espíritu inmundo se pusiera a gritar: “¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres: el Santo de Dios”.

Marcos varias veces resalta que quienes reconocen a Jesús como el Santo o el Hijo de Dios no son judíos. Su evangelio está centrado en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Como dice el Concilio Vaticano II, Jesús es la clave de la historia y en él se esclarecen la muerte, el mal, el sufrimiento… Jesús le dijo: “Cállate y sal de él”. El espíritu inmundo agitó violentamente al hombre y, dando un grito, salió de él. Jesús ha venido a rehacer al hombre y a liberarlo de las fuerzas del mal, para que seamos coherentes y obremos con autoridad moral.