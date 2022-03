Domingo cuarto de Cuaresma

Marzo 27, 2022 - 06:15 a. m.

2022-03-27

Por:

Arquidiócesis de Cali

Por: Presbítero José Over Gallego Londoño, Delegado del Dpto. de Comunicaciones Arquidiócesis de Cali.



Continuamos este recorrido cuaresmal, con nuestro ideario: “Volvamos a la Pascua”, “caminemos juntos”. Qué bueno hacernos conscientes de este tiempo de reconciliación y de fiesta. Este domingo es llamado, Laetare Jerusalem, gózate Jerusalén. Una parábola, como la que más, conocida en la predicación de Jesús. Una parábola que muestra los rostros que encontramos en nuestro caminar hacia el Señor.



Un Padre lleno de ternura y de amor. Un Padre que perdona y hace fiesta. Un Padre que nos muestra el corazón de Dios. Es misericordia. Nos está esperando para hacer fiesta, para alegrarse, por ese hijo “que estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida”. No ha pasado esta parábola hace dos mil años. Es el rostro de la Iglesia en estos aconteceres. El rostro de Dios para nuestra historia. Un rostro de reconciliación, un rostro de esperanza, un rostro de paz. Es un mensaje de actualidad para nuestra sociedad. No más señalamientos, no más violencia, no más difamaciones, no más ceguera y fanatismo.

Volvamos a la mesa, dejemos las rencillas, construyamos juntos desde la hermandad, desde la fidelidad, desde la honradez.



Un hijo menor lleno de inmadureces, de ignorancia, de calores de juventud, de irracionalidad en las decisiones. Se equivoca, reniega de los primeros valores que deben marcar la vida de un hombre: de la familia, como el baluarte y sostén. Como la institución más grande que conforma nuestra sociedad. Una familia que sí está fundamentada en el amor, en la verdad, en el respeto, en la solidaridad, en la honradez. Honra, cuida, ama a padre y madre. Educa, conforta, orienta, ilumina y defiende los hijos. Sí un hijo menor que recapacita.



Es la lección maravillosa de este día ¿Y quién no necesita hacerlo? Tenemos que recapacitar, reorientar la vida y la historia. El para dónde vamos y el futuro que queremos. Volveré a mi padre. Quizá es el centro de nuestro evangelio. Volveré a las fuentes, a los orígenes. Haré conciencia de mis equivocaciones, de mis desvíos, y enderezaré mi vida. Este hijo nos llama a todos a hacer lo mismo.



Un hijo mayor, cerrado, egoísta, mezquino. Ahí está, hace bulto, disfruta de los manjares de la tranquilidad, del hogar, de la comodidad. Pero muestra un corazón duro, sin la menor capacidad de diálogo y perdón. No hay el menor asomo de apertura, de perdón, de tolerancia. No es este el retrato de nuestra sociedad. Dureza de corazón para descubrir en el otro un hermano que puede equivocarse, y recapacitar. Una sociedad de “perfectos” sin el menor asomo por la solidaridad, por la fraternidad, por el abrazo sincero y reconciliador.



Reconciliación y fiesta. En estas dos palabras resumiría el evangelio. Volvamos al camino, volvamos a Dios, miremos al otro como el hermano con quien me salvaré. Hagamos este ejercicio y terapia de perdón y veremos cómo nuestra vida será una fiesta de vida y de esperanza, de gozo y prosperidad. Mira a Jesús en su cruz, y tendrás la fuerza para hacerlo.