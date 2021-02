Conviértete, cree en el Evangelio

Febrero 21, 2021 - 06:15 a. m. 2021-02-21 Por: Arquidiócesis de Cali

Por: monseñor José Soleibe Arbeláez, obispo (E) de Caldas (A)



Después de su bautismo, el Espíritu movió a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás, quien le presenta a Jesús su modelo de vida donde lo material prima sobre lo espiritual, donde la fama, el poder cuentan más en la felicidad de la persona que vivir la Palabra de Dios, y donde la búsqueda del placer, de lo que nos gusta, está por encima del sacrificio y de la cruz.



Son los criterios del mundo que siguen en pie. Al rechazar estas propuestas, Jesús se presenta como el modelo que debemos imitar si queremos encontrar nuestra realización personal y hacer que el mundo sea distinto, más humano, más cristiano, menos injusto, menos violento.

San Mateo nos dice que después de estas tentaciones “el diablo lo dejó; y vinieron ángeles y le servían”. No quiere decir que Jesús durante su vida nunca más fue tentado; San Lucas nos dice que el diablo “se apartó de él por un tiempo” (Lc 4:13). La batalla seguiría a lo largo de todo su ministerio, como también durará en nuestro caso hasta que estemos en la presencia del Señor, por eso los cristianos y la Iglesia debemos tomar consciencia que los años seguirán pasando, pero nosotros seguiremos enfrentando día a día las mismas tentaciones de Satanás.



Por eso hoy, en este mundo de pandemia que vivimos, debemos buscar ‘el desierto’, ratos de silencio para preguntarnos: ¿Cuál es el espíritu que nos guía, que nos ilumina en las cosas que hacemos? ¿Qué papel juega Dios en nuestras vidas cuando Satanás nos propone ‘sus tentaciones’? No olvidemos: a Dios lo encontramos en la intimidad de nuestro corazón, en la reflexión, en la oración.



Aunque la muerte siempre ha estado a nuestro lado, la realidad es que la pandemia nos la ha hecho sentir mucho más cercana, ahora hablamos más de ella, de la enfermedad, de la vejez, del aislamiento, de la soledad, de la difícil situación económica.



Por eso, al comenzar la Cuaresma pidamos a Dios la gracia de serle fiel en algunos espacios de tiempo para buscarlo. No basta decirle a la tentación: “vete de aquí, Satanás”, sino tomar consciencia de que vivimos una lucha entre el bien y el mal y solo con el Señor, con su Palabra, como lo hizo Jesús, podremos responder con éxito.