Amor que compromete para la misión

Por: monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, obispo de Cartago



En este domingo tercero de la Pascua continuamos viviendo gozosos el regalo de la resurrección de Jesús quien por tercera vez se presenta a un grupo de discípulos tras resucitar. Su aparición está llena de simbolismo para esos discípulos, pero también para todos a quienes llegará este gozo pascual que anunciarán ellos porque es una alegría imposible de ocultar.



Es realmente fascinante la familiaridad con la que Jesús se le presenta a este grupo significativo de siete discípulos en la madrugada después de una dura faena, en la que se estaban preparando para regresar a casa con las manos vacías pues durante la noche no habían conseguido el sustento para llevar al hogar. Como les sucede hoy a tantas familias en Colombia y el mundo por la desigual distribución de la riqueza y del cáncer de la corrupción que como sanguijuela desangra a las instituciones.



Jesús los saluda con cercanía diciéndoles “muchachos. ¿tienen pescado?” Jn. 21, 5. Y, ellos responden con un rotundo no, aún no lo han reconocido, no tienen la suficiente claridad para saber quién los ha saludado y quién les pregunta por la pesca, es decir por la jornada de la noche como trabajadores incansables del mar.



Esto va a derivar en un verdadero encuentro de resurrección, de alegría pascual, de transformación interior y de compromiso misionero porque a partir de este compartir fraterno en que el mismo Jesús les invitó a desayunar de lo que tenía preparado, los compromete de nuevo para ir a sus hermanos, pues con los tres interrogantes que le hace a Simón lo confirma en la tarea de apacentar a su rebaño Jn. 21, 15 18. Se da aquí esa rehabilitación a Pedro por esa humildad con la cual responde al maestro en esta ocasión, después de la triple negación en la oscuridad de la traición, a su vez, se destaca la entrega de una misión pastoral y un preanuncio del camino del martirio por su entrega total.



Muy pronto le correspondió a Pedro testimoniar su amor y su fe en el hijo de Dios resucitado, como lo debemos hacer hoy quienes decimos creer en Jesús, pues llegado el momento de la prueba no hay que huir como el ladrón que entra a robar en el aprisco, sino dar razón de la fe en Cristo que decimos profesar.



Pedro proclama en nombre de sus compañeros la muerte y resurrección de Jesús, testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. No podemos callar porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.



Sea esta la ocasión para implorar la intercesión de San José obrero, esposo de María por todos los trabajadores en nuestro país, para que la brecha abismal de las desigualdades se reduzca cada vez más y seamos buenos administradores y administradoras de la obra de Dios puesta en nuestras manos.