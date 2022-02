Amor en contravía

Febrero 20, 2022 - 06:15 a. m.

2022-02-20

Arquidiócesis de Cali

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, obispo auxiliar de Cali



A veces no se trata tanto de comentar lo que la palabra de Dios dice, sino que es más importante adentrarnos en ella, acogerla con humildad y comprometernos a cumplirla, aunque cuestione y mueva el piso al lector.

Es el caso del texto que este domingo la liturgia de la Iglesia Católica ofrece a los creyentes y no creyentes, en el pasaje del evangelio de San Lucas 6, 27 - 38. Los invito a leerlo y meditarlo:



“Pero yo les digo a los que me están escuchando: amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, y no le niegues la túnica al que te quitó el manto. Da siempre a todo el que te pida, y al que te quite lo tuyo no se lo reclames. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de los que esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para que después les devuelvan lo suyo. Pero ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien sin esperar que les devuelvan. Entonces tendrán una gran recompensa y serán hijos del altísimo, porque él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y Dios no los juzgará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Dios les dará. Él les dará una bolsa con provisiones generosa, apretada, sacudida y repleta, porque la misma medida que usen para los demás, Dios la usará con ustedes” (Texto de la Biblia en América Latina. Celam).



Ante las preguntas que muchos nos podemos plantear acerca de lo que es necesario hacer para cambiar la situación de dolor, muerte, injusticia, iniquidad, discriminación, desplazamientos, asesinatos, envidias y corrupción que abaten nuestro querido país, Colombia, y al mundo entero, el señor Jesús nos ofrece lo que en términos sencillos podemos denominar las reglas de oro del ciudadano, que tienen su cumplimiento en el mandamiento supremo: amar a Dios y amar a los demás como a ustedes mismos. No es una utopía. Podemos cambiar la actual realidad que vivimos si existe la voluntad de hacerlo. No nos puede dar miedo de dar el paso. Ánimo, que el señor está de nuestra parte y nos ayudará.