Noviembre, mes de esperanza

Cali renace con dos eventos de talla internacional, la Quinta Bienal Internacional de Danza y los Primeros Juegos Panamericanos Junior, ambos a celebrarse en noviembre. Once países participan en la Bienal con presentaciones en los principales escenarios de Cali incluyendo el teatro Municipal, la Licorera, el teatro Jorge Isaac y a través de la plataforma virtual donde los amantes de la danza podrán disfrutar de funciones únicas y estrenos gratuitos diseñados por los mejores coreógrafos del mundo. Entre los eventos a destacar está la Compañía L’Explose con su obra la Mirada del Avestruz, En Cali se baila así, la compañía Batsheva de Israel. Habrá talleres, cursos y charlas con maestros de la danza. La coreógrafa francesa Anne Marie Vahn ‘Nach’ interactuará con bailarines caleños y de Bogotá, dicho trabajo será presentado en el marco del Foro Foco Bogotá.



La gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina se la jugaron trayendo a Cali los primeros Juegos Panamericanos Junior como remate de la pandemia. El manejo en la salud que los dos mandatarios le han dado a la ciudad y la región es de admirar y este premio que recibimos por haber sido cuidadosos, usar tapabocas y vacunarnos nos lo merecemos. Ya con los nuevos decretos el certificado de vacunación será exigido para entrar a todos los eventos.



Hace 50 años, en 1971, Cali fue la sede de los VI juegos Panamericanos. Vemos a nuestro amigo Jaime Aparicio, como el atleta que prendió la llama olímpica y a la nadadora Olga Lucía de Angulo. Ahora le tocó nuevamente a Cali ser sede de los primeros Juegos Junior del más importante evento deportivo de las Américas. Hoy se busca crear un vínculo entre la cultura, la educación ciudadana y el deporte, recordemos que los más afectados por la pandemia fueron los jóvenes y que ese grito ciudadano del paro nacional no solo tenía un objetivo de rebeldía, sino que era el resultado de la frustración y el aburrimiento después de un año de encierro.



Volveremos a ver turistas en las calles y será el resurgir económico de Cali y de la región, pues los eventos deportivos no se darán solo en Cali sino también en las subsedes como Jamundí, Yumbo, Palmira, Buga y Calima-El Darién pues el Gobierno del Valle ha invertido $14.000 millones en la adecuación de 21 escenarios deportivos. Son 3500 atletas más sus acompañantes, vale la pena reactivar los hoteles que según entiendo ante el desespero de la pandemia algunos los convirtieron en bodegas.



Nuestra Gobernadora fue directora de Coldeportes y bajo su administración se crearon escuelas deportivas con un novedoso sistema del deporte en mi barrio en que los entrenadores son padres, hermanos, vecinos y ahora con su lema TodoxVos recogemos los frutos de la iniciativa. “Pa’delante Cali y Valle y pa’tras ni pa’char impulso”.

