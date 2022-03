¡Mujeres ya!

Marzo 24, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-24

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

El caminar ha sido largo desde aquel día lluvioso de marzo en que Myriam Méndez y yo nos paramos con una sombrilla rosada a atalayar a los constituyentes antes de entrar al recinto para presentarles una propuesta importante. La Federación Internacional de Abogadas (Fida) en su Congreso mundial en Cartagena había pasado una resolución que recomendaba a todos los países miembros buscar la participación paritaria de las mujeres en los niveles de decisión pues hasta ese entonces pocos países habían tenido una mujer presidenta y en los cuerpos colegiados la participación de la mujer era escasa.



En la Constituyente que era la expresión de la democracia solo había cuatro mujeres de 70, dos por el Eme 19, María Teresa Garcés y María Mercedes Carranza, extrañamente ninguna de las dos eran exguerrilleras, pues según entendí más tarde las estructuras de la guerrilla eran terriblemente machistas. Las otras dos eran Aida Abella de la UP y Helena Herrán del Partido Liberal. Pensar que 66 constituyentes hombres iban a aprobar la ley de cuotas para romper el techo de cristal que impedía que las mujeres llegaran a los puestos más altos del gobierno era utópico. Merceditas Lloreda nos recomendó con su hija María Teresa Garcés y su primo Rodrigo Lloreda para que nos ayudaran a redactar una reforma que fuera aceptable para todas las bancadas, fue así como logramos el articulo 40 de la Constitución o ley de cuotas.

Hoy, 40 años más tarde por primera vez tenemos un Congreso con 30% de mujeres. Mucha agua ha corrido debajo del puente. El articulo 40 fue reglamentado por la ley 581 del 2000. En el 2011 el Decreto 1475 en su artículo 28 aprobó la cuota 70/30 para inscripción de candidaturas en circunscripciones de más de 5 curules. Recientemente, se aprobó un nuevo código electoral en que se establece una cuota del 50/50, pero infortunadamente no es vigente pues hace falta revisión por la Corte Constitucional.



Este año de 2819 candidatos para el Congreso, entre Senado y Cámara, 1116 de ellos fueron mujeres, es decir, 39,9 % del total, el más alto en la historia. De igual forma 84 mujeres salieron elegidas al congreso, 31 para el Senado incluyendo dos del Partido de los Comunes y 53 para la Cámara. Sin duda alguna, solo las listas cerradas cremallera pueden garantizar que se cumpla la ley de cuotas en los cuerpos colegiados. Aquellas que se lanzaron por listas abiertas son discriminadas y como nos contó Mabel Lara no les dan los suficientes fondos. El partido feminista ‘Estamos Listas’ no alcanzó el umbral y por lo tanto tampoco la reposición de votos.



Ahora vienen las elecciones presidenciales. Las mujeres somos más del 50% de la fuerza electoral. Tenemos una candidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt, una mujer honesta que le cabe el país en la cabeza, ¿será que las mujeres votamos por ella? ¿O será que nos resignamos con las migajas de la Vicepresidencia que algunos candidatos nos están ofreciendo, como pasó en las elecciones del 2018?



​Sigue en Twitter @Atadol