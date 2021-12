La salud en Cali y el Valle

Diciembre 02, 2021 - 11:45 p. m.

Angela Cuevas de Dolmetsch

Cali y el Valle tienen el gran privilegio de contar con servicios de salud de talla mundial. No solamente en el sector público donde los servicios han mejorado, sino también en el sector privado donde se atiende a personas de todos los estratos sin distinguir el régimen de seguridad social al que pertenecen. Es a través de la salud que se ha cerrado esa terrible brecha de desigualdad que marca a Colombia en los índices mundiales.



Es muy gratificante ver cómo en la sección de Oncología del Centro Médico Imbanaco (CMI) se ven personas recibiendo los mejores tratamientos de quimioterapia y radioterapia, muchos de ellos bajo el sistema subsidiado de salud. Igualmente, reciben atención de todo tipo en todas las otras secciones de la institución. En pocos países de América, incluyendo a los Estados Unidos, tienen las personas menos privilegiadas la posibilidad de ser atendidos en un centro de salud que ha recibido el Sello dorado, por parte de la Joint Commission International, la organización con más experiencia en acreditación sanitaria en el mundo por la excelencia en el servicio.



Fue un proceso dispendiosos donde se analizaron los diferentes procedimientos llegando a la conclusión que la institución no necesitaba recurrir a una segunda revisión. Es interesante indicar que de los 1076 procesos medibles en Imbanaco, 1072 (99,6%) cumplieron con los estándares mundiales de calidad. CMI es una de las 588 instituciones a nivel mundial con el sello dorado de calidad.



Ante los costos estrafalarios de la salud en algunos países y las colas interminables para ser atendidos, muchas personas deciden acudir a los servicios médicos colombianos pues reconocen que nuestros médicos tienen un conocimiento vasto, una calidad humana excepcional y una experiencia insuperable. Como ejemplo vale la pena citar que en abril del 2019 un grupo de 27 médicos de diversas especialidades intervinieron en la extracción de un tumor gigante en el ovario de una mujer de 22 años. Este procedimiento en términos médicos se llama ‘resección multivisceral en bloque’. Ana María venía de ser diagnosticada con un tumor de 7 kilos formado por varias capas de tejido incluyendo pelo, piel y músculo, ubicado en una zona que comprometía el hígado, los riñones y las venas. Ya le habían hecho varias sesiones de quimioterapia en otros centros y le daban solo 15 días de vida.



Esta operación liderada por el doctor Juan Manuel Rico, cirujano Hepatobiliar y de Trasplante Hepático del CMI le salvó la vida, siendo este uno de los muchos ejemplos de intervenciones quirúrgicas exitosas llevados a cabo por médicos caleños que una vez más colocan a nuestra ciudad como un destino médico de talla mundial.



La salud es uno de los sectores que influye positivamente en la economía y con el incremento en el precio del dólar, Colombia, se convierte en destino único por sus excelentes servicios de salud no solo para cirugías complejas, sino también para tratamientos odontológicos, estéticos y post quirúrgicos.

