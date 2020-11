Entre la decencia y el matoneo

Noviembre 05, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-05 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Martes 2 de noviembre del 2020. Noche de tristezas y desilusión. El candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Donald Trump lidera los resultados y se perfila como el Presidente reelecto. Pocos personajes han causado tantos odios, tanta rabia y rechazo, pero también incomprensible admiración. En cuatro años ha logrado polarizar el país, ha promovido el racismo y la discriminación, ha apoyado a los grupos de extrema derecha, tiene 500 niños, hijos de emigrantes enjaulados en la frontera con México y ahora no puede conseguir a sus padres que fueron deportados a sus países en un acto inaudito de violación de los derechos humanos que extrañamente no parece conmover al mundo.



En universidades y foros académicos se pregunta cómo es posible que en un país del primer mundo haya gente educada que apoye a un mentiroso patológico, corrupto y misógino. Es una deshonra para Estados Unidos haber elegido a un personaje de esa calaña y solo se compara con los errores garrafales que han cometido históricamente otros países como la Alemania de Hitler, o la Venezuela de Chávez y que solo cuando la ambición presidencial los convierte en dictadores y seres humanos despreciables, se dan cuenta los electores del error que han cometido, pero es tarde y la historia no se puede devolver.



Alcanzamos a oír a Biden con una sonrisa que nos devolvió la alegría, “no se preocupen les dijo a sus seguidores, vamos bien, nuestros votos no han sido contados y vinieron por correo o la gente votó por adelantado, tranquilos que vamos a ganar”.



Miércoles 3 de noviembre, la desilusión se tornó en esperanza. A las 12 del día en comunicación con mis amigas norteamericanas se discutía el desastre. ¿Qué haremos si Trump es elegido? Me da asco vivir en este país, eran algunos comentarios. A medida que transcurría el día y la situación mejoró, se cumplía la predicción, el próximo Presidente sería un demócrata. Es cierto que Biden es un hombre mayor, como lo es Trump, pero es un político avezado que no cayó en la trampa del juego sucio de Trump. Es un hombre honesto, que paga sus impuestos, ha prometido salud para los americanos, reactivación de la economía y ha escogido a una mujer como su vicepresidenta, Kamala Harris, que teniendo en cuenta la edad de Biden, podría ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos para el periodo 2024-2028.



Jueves 5 de noviembre. Donald Trump como buen ególatra es mal perdedor, dice tener 8000 abogados para demandar las elecciones por fraude, si bien recuerdo en las elecciones del 2000, los republicanos en Palm Beach lograron hacer contabilizar 537 votos en favor de Pat Buchanan del Partido Reformado de Estados Unidos para que fueran sumados al republicano Bush y así el demócrata Al Gore perdió la Presidencia. ¡Cree el ladrón que todos son de su condición!



