Abril 07, 2022 - 11:45 p. m.

2022-04-07

Por:

Angela Cuevas de Dolmetsch

Invito a las colombianas a que elijamos a una mujer como presidenta de Colombia. Las colombianas somos el 52% del electorado, tenemos un movimiento social fuerte y estructurado, tuvimos un partido político de mujeres en los 90, Mujeres por la Democracia, y hoy tenemos a Estamos Listas.



Logramos la ley de cuotas y ¿no hemos sido capaces de elegir a una mujer como presidenta? Ahora es el momento, está Íngrid Betancourt, quizá no es perfecta. Es cierto que está Francia Márquez, pero ella no tuvo el coraje de lanzarse a la presidencia y entró a la consulta del Pacto Histórico a sabiendas que ganaba Petro. Le hubiera ido mejor con la Coalición Centro Esperanza.



Entre la chismografía y las puyas de las campañas electorales poco sabemos del programa de Íngrid Betancourt. No va a expropiar a los ricos, tampoco va a hacer otra reforma tributaria, pero si tiene cifras precisas del dinero que se recaudaría con su propuesta anticorrupción, con los bonos de carbono que nos llegarían al convertirnos en el primer país verde de Latinoamérica.



Su gabinete será de muchas mujeres. Pondría en práctica la ética del cuidado y establecería la renta básica para todas y todos los colombianos más necesitados. Como víctima del conflicto no haría trizas el proceso de paz y establecería sitios seguros para que los y las reincorporadas de las Farc no sigan siendo asesinados, pues a pesar de que su cautiverio fue duro no alberga odio en su corazón.



Propone la titulación de los predios a los campesinos pues Colombia es el país del mundo con uno de los índices más bajos de titulación y dice que la paz no se logra mientras la fuerza pública haga pactos con los delincuentes y los asesinos pues eso es también corrupción. Como corolario sabe que si no se legaliza la droga las ganancias de este flagelo seguirán financiando la guerra.



La primera candidata mujer a la presidencia de Colombia fue María Eugenia Rojas en 1974. Nohemí Sanín fue candidata en 1998, 2002 y en el 2010. Clara López y Marta Lucía Ramírez en el 2014. En el 2002 Íngrid Betancourt competía con Álvaro Uribe, pero fue secuestrada y ahora se enfrenta a tres tigres y tres tigrillos, esperanzada con el voto de opinión de ese 52% de mujeres electoras que irán a las urnas ojalá pensando que este es el momento para que elijamos a una mujer.



Trece países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe han elegido una mujer presidenta. En Argentina, María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner, por dos periodos; Bolivia, Lidia Gueiler y Yeanine Áñez; Nicaragua, Violeta Barrios, Guyana, Janet Rosenberg; Ecuador, Rosalía Arteaga; Panamá, Mireya Moscoso; Chile, Michelle Bachelet por dos periodos; Costa Rica, Laura Chinchilla; Haití, Ertha Pascal; Brasil, Dilma Rousseff, y Honduras, Xiomara Castro de Zelaya (2022). Venezuela perdió la oportunidad de elegir a una mujer, Irene Sáez y terminaron con Chávez. Que en Colombia no nos vaya a pasar lo mismo.

​

