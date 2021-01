El Reichstag de Trump

Enero 14, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-14 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

En 1938 la revista Time Magazine escogió a Adolfo Hitler como el hombre del año. En el 2016 Donald Trump recibió la misma designación, estas personas no se seleccionaron por sus virtudes o sus logros; tan es así que cuando le correspondió a Hitler no apareció su foto. Vemos a Hitler tocando su himno de odio en una catedral, mientras las víctimas cuelgan de la rueda de Santa Catalina y la alta jerarquía nazi les observa. Son personas con liderazgos negativos, casos de estudio para psicólogos y psiquiatras que son capaces de llevar a sus países y al mundo al caos, a la guerra, a la destrucción y a la muerte.



“Una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad”, esta frase de Joseph Goebbels la puso Trump en práctica, argumentando desde antes de las elecciones que si los demócratas ganaban era porque se las habían robado y cuando ya se obtuvieron los resultados que no le fueron favorables, siguió repitiendo la letanía del fraude electoral con avalancha de mensajes por Twitter, Facebook y demás redes sociales ante los ojos atónitos del mundo.



Una turba de personas blancas narcotizada por mensajes, después del discurso de Trump, el miércoles 6 de Enero, día de la certificación de Biden como presidente electo de los Estados Unidos marchó al Capitolio como robots programados, pareciera con órdenes de linchar a la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, llevar al cadalso al vicepresidente republicano Mike Pence por rehusar a certificar que Trump era el ganador, y lo no dicho, quemar la evidencia del triunfo de Biden o sea los paquetes del Concejo Electoral donde se decidía protocolariamente quién sería el Presidente número 49 de los Estados Unidos.



No solo hay similitudes de personalidad, aunque algunos dicen que Hitler era inteligente y Trump no mucho, sino que las estrategias de mentiras repetidas son parecidas. El 27 de febrero de 1933 El Reichstag en Berlín donde se reunía el Parlamento alemán ardió. La responsabilidad del incendio se le atribuyó a Marinus van der Lubbe, un joven comunista quien fue condenado a muerte por el gobierno del canciller Adolfo Hitler. La historia cuenta que fueron los mismos nazis. El incendio fue utilizado como ‘prueba’ para acusar a los comunistas del KPD de conspirar contra el gobierno, resultando en arrestos masivos, incluyendo a los diputados comunistas del parlamento a pesar de que estos contaban con inmunidad parlamentaria. Con sus rivales detenidos y sus escaños vacíos, el Nsdap amplió su mayoría y permitió a Hitler consolidar su poder, acabó con la oposición y fue un hecho fundamental en el establecimiento de la Alemania nazi o tercer Reich.



Sin duda alguna el discurso de Trump de la amenaza comunista del Partido Demócrata tiene tintes parecidos. Algunos de los manifestantes llevaban camisetas con letreros alusivos a Auschwitz y existe la preocupación que si Trump se sale con la suya se constituye en el primer dictador de los Estados Unidos con consecuencias incalculables seguramente de guerras nucleares y quién sabe qué más.



