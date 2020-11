Dilian Toro, presidente de la U

Noviembre 19, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-19 Por: Angela Cuevas de Dolmetsch

Son tantas las malas noticias que quisiera regresarme a aquellas que nos han llenado de alegría y orgullo, especialmente al Valle del Cauca donde pareciera que en medio de la pandemia lo estamos haciendo mejor que Bogotá y Medellín con más personas recuperadas y menos muertes. En el Simposio No. 23 sobre ‘aprendizajes y retos de las epidemias del siglo 21’, el Dr. Óscar Gutiérrez presentó un estudio titulado ‘Abordaje terapéutico temprano en el hospital geriátrico ancianato San Miguel’ donde demostró que de 100 residentes se infectaron 54 con covid y se logró curarlos a todos inclusive una anciana de 102 años. Así como la vacuna que está llegando, este invento vallecaucano ha demostrado que el Covid-19 se puede curar.



Otra buena noticia es que Dilian Francisca Toro, fue electa como presidenta del ‘Partido de la U’ en su IX asamblea nacional. Hay que recordar que el Partido de la U fue creado por Uribe y Santos y aunque ante el divorcio de estos dos mandatarios por el proceso de paz, Uribe y la extrema derecha fundaron un partido que no es ni de Centro ni Democrático pero que es el del actual Presidente. El galardonado Nobel de la paz, el expresidente Juan Manuel Santos, se quedó con el partido cambiando la ‘U’ originalmente de Uribe por ‘U’ de Unión y donde han tenido cabida todas las tendencias entre ellos los liberales que estuvieron en su inicio como Dilian Francisca Toro y Roy Barreras. Este último dejó las filas en un suicidio político para lanzarse a la presidencia.



Se rumora que el presidente Duque que lo ha hecho mejor de lo que se esperaba y que fue uno de los primeros mandatarios latinoamericanos que felicitó a Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, posiblemente con pena ajena por la intromisión de su partido en las elecciones norteamericanas, se esté distanciando del Centro Democrático. También se rumora que el próximo candidato sería Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe y el único en el cual confía el caudillo. En el centro izquierda está Sergio Fajardo del Partido Verde, ¿y Petro? En este escenario político no hay duda que un partido de centro y con una mujer como Dilian Francisca Toro que ya tiene un capital político, gobernadora, senadores, representantes a la Cámara, varios alcaldes, concejales y diputados, se pueda perfilar como opción viable para oponerse a los extremos. Sus palabras de bienvenida que reproduzco adquieren importancia ante el nuevo escenario político:



“Este partido que construimos sobre la base de fortalecer las instituciones, superar la injusticia social y consolidar el Estado social de derecho, tiene un compromiso de honor: proponerle a los colombianos soluciones responsables para ganarle la batalla al desempleo, a la informalidad y a la desigualdad y lograr así la paz y la reconciliación que estamos llamados a construir”.



