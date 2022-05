De candidatos y casas

Mayo 05, 2022 - 11:45 p. m.

En tiempo de elecciones es cuando se conocen aquellos futuros presidentes que sí cumplen, pues pareciera que dejar a una periodista maquillada, a camarógrafos, productores y toda la parafernalia que implica un programa de televisión plantados, o ahora que se utiliza el zoom mandar a un subalterno cuando está todo listo para verlo en pantalla y diga que es que al candidato se le trabó la agenda, pareciera no constituir una razón para perder votos. Recuerdo que en las elecciones para alcaldes y gobernadores había un candidato de una ciudad del Valle, donde su partido político siempre había elegido el alcalde y pensando que tenía todo servido en bandeja canceló siete veces la entrevista y aunque lo hubiéramos apoyado por disciplina de partido, finalmente desistimos. No lo tenía todo ganado y fue derrotado.



Sin duda alguna, el personaje más importante que debe tener un candidato o candidata es aquel que se encarga de llevarle la agenda; tiene que ser un matemático o una matemática de educación inglesa. Es cierto que cada candidato establece sus prioridades, y las mujeres, no es porque yo sea feminista, han estado más asequibles a los medios de provincia. Quién iba a pensar que Íngrid Betancourt recién bajada de un avión le iba a brindar una entrevista de dos horas a Telepacífico o que Francia Márquez se iba a bajar del pedestal de Vicky Dávila para ser entrevistada por las ‘nadies’, como ella misma tilda a los y las que tienen poca influencia y las que ella representa en su campaña electoral.



Por ley los medios deben ser ecuánimes en entrevistar a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos en la contienda, so pena de ser sancionados, pero cuando se han agotado todos los esfuerzos y el candidato no cumple queda difícil darles la oportunidad a todos.



Recuerdo entrevistar a Sergio Fajardo en las elecciones pasadas en la Galería de la Alameda, fue una entrevista simpática, popular; ahora se ha vuelto inaccesible, pero además molesta que ante la propuesta de Íngrid Betancourt, de retirarse ella de la campaña y hacer una coalición de Centro, lo sentí poco amable e irascible, “a mí, nadie me ha dicho nada”, lo oí decirle a un periodista. Solo, Sergio no le gana ni a Petro ni a Fico, pero de pronto sumando con Rodolfo e Íngrid podríamos tener una sorpresa. Da la impresión de que sus seguidores tienen más entusiasmo que él y en eso también se parece a Petro.



Ofrezco mis disculpas al empresario que ha decidido remodelar la que fuera mi casa de Santa Teresita y le agradezco que la convierta en un restaurante elegante y colonial, que vuelva a tener las zonas verdes internas y las escaleras elegantes. También le agradezco a Planeación Municipal quienes se comunicaron conmigo tan pronto escribí el artículo para averiguar cuál era la casa de Santa Teresita y a Mario Fernando Prado quién ese mismo día rectificó y me llamó para decirme: “Ángela, no te preocupes, la casa de Elciario no la van a tumbar”.



