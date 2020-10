¡Jamundí se respeta!

Octubre 27, 2020 - 11:35 p. m. 2020-10-27 Por: Andrés Felipe Ramírez Restrepo

Se llama Jamundí. Basta de nombres que estigmatizan nuestra tierra.

El primer municipio del Valle de sur a norte se llama Jamundí, y no voy a permitir esta especie de ‘bullying’, que es tan infantil como sancionable socialmente.



Leer la columna que produce esta respuesta me trajo a la memoria las palabras de expresidente Barack Obama, “Cuando las personas ignorantes anuncian su ignorancia, en realidad no tienes que hacer nada, solo les dejas hablar”, llamarnos ‘Cocamundí’ como lo nombró hace una semana el columnista Mario Fernando Prado, que sabe de marketing y para vender su columna asumió con ligereza generalizar a toda una población a partir de un problema, no solo es irrespetuoso sino que deja en evidencia la tremenda ignorancia de quién escribe.



El futuro que estamos construyendo desde el Gobierno de los Ciudadanos es muy distinto al que usted describe en su columna, no somos ni nos convertiremos en un barrio más de Cali, al contrario, somos el primer municipio del Valle, no solo por su ubicación sino por sus potencialidades que nos permiten jugar una posición estratégica en el desarrollo en el área metropolitana de Cali, y a futuro integrarnos con servicios a una región de ciudades.



Será en Jamundí por donde empezará el tren de cercanías y desde ya comprometimos recursos para su factibilidad, nos suscribimos al acuerdo de voluntades para la conformación de la autoridad regional de transporte, crearemos una red de parques del agua para cuidar el recurso hídrico que sirve a toda la región y orientar el desarrollo asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales.



Si leyera nuestro plan de desarrollo encontraría que hay un capítulo con programas y proyectos destinados exclusivamente a atender la necesidades de la zona rural, y que se expresa en acciones como el convenio que acabamos de suscribir con la Federación Nacional de Cafeteros para construcción y mantenimiento de vías rurales, o con el diseño de 12 rutas turísticas para impulsar el sector y generar ingresos a los hogares rurales.



Nosotros desde la Alcaldía somos conscientes de los problemas que tenemos asociados a las economías ilegales, cultivos ilícitos, laboratorios y grupos armados. Los mismos problemas que padeció el país en general, y ciudades como Cali y Medellín en particular.



Somos el segundo municipio con más población migrante, una de las poblaciones carcelarias más grandes de Latinoamérica, un crecimiento desbordado de construcciones de vivienda pero casi nulo desarrollo industrial, y como si fuera poco recibimos el fondo de seguridad embargado, estos factores forman un coctel de problemas sociales que conllevan a la violencia, un problema tan serio que nos ha dejado dos masacres y más de 80 muertos en lo que va del 2020.



Conozco bien el territorio que estamos gobernando y tenemos un plan de desarrollo que integra nuestras apuestas para cambiar la realidad actual que agobia a Jamundí. Le aseguro no será con glifosato y con bala como se logra el cambio cultural, estoy convencido que es el desarrollo económico, la educación de calidad y las oportunidades las que van a transformar nuestro amado pueblo.



Sigue en Twitter @FelipRamirez_